Россия и Беларусь неожиданно уменьшили масштаб совместных военных учений: в ISW назвали причину

Масштаб совместных военных учений России и Беларуси "Запад –2025", которые должны состояться осенью 2025 года, сократили. Соответствующие изменения связаны с войной против Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW). Отмечают, что Минск не смог бы самостоятельно принять такое решение, причастна Москва.

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Какова причина уменьшения учений

По данным ISW, Россия и Беларусь сократили масштаб совместных военных учений и перенесли основной маневр подальше от западных границ последней. Предполагают, что таким образом хотят создать видимость сотрудничества.

Кроме того, вероятно, это имеет целью отвлечь внимание от ограниченного военного потенциала России за пределами фронта в Украине. По мнению аналитиков, Беларусь не смогла бы принять это решение без привлечения России.

Отмечают, что ранее белорусские чиновники сообщали, что в учениях "Запад – 2025" примут участие не менее 13 тысяч военных. Аналитики предполагают, что учения сократили, потому что большинство сил воюет в Украине.

Как напоминают в ISW, ранее российские чиновники неожиданно отменили учения "Запад – 2023". Эксперты предполагают, что тогда такое решение приняли из-за потребности России в вооружении и человеческих ресурсах для войны в Украине.

К слову, недавно сообщали, что литовцев пугают нападением России на Балтию на фоне совместных учений России и Беларуси "Запад – 2025", которые должны состояться вблизи литовской границы. Аналитики это опровергали.