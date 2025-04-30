Военные должны воевать, а не заниматься рекламой: в чем проблема рекрутинга в Украине

Заниматься рекламными кампаниями или медийными стратегиями по привлечению новых людей – это не задача военных. Мотивировать людей идти в армию должно государство. Но, к сожалению, это до сих пор лежит на плечах у бригад.

Вызовы рекрутинга до 2022 года

"Азов" за весь период своего существования с 2014 года комплектовался исключительно добровольцами, а потому рекрутинговые центры существовали все время. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Командование понимало, насколько важно работать с рекрутингом и медийкой, а потому привлекало людей извне, которые были готовы приехать и помочь что-то снять, сделать коллаборацию. Было важно показать изнутри то, что происходит в подразделении, передать эту особую атмосферу, ценности и идеологию.

"Азов" занимался рекрутингом еще до полномасштабного вторжения, а тогда вся коммуникация о войне в обществе сводилась к тому, что ее надо заканчивать. Но никто не знал, как ее закончить. Все говорили, что война – это плохо, воевать – плохо.

Из-за этого происходила определенная дискредитация военных. "Азов" очень пострадал и на международном уровне, и в Украине. Но при этом он все равно притягивал к себе людей.

Как медийность помогает бригадам

Когда началось полномасштабное вторжение, другие бригады поняли, что добровольцы – значительно более ценный ресурс, чем мобилизованные. Особенно сейчас, когда большое количество мобилизованных не проявляют никакого желания воевать, а только ждут возможности пойти в СЗЧ. Бригады начали заниматься рекрутингом, потому что осознали, что государство не приведет им мотивированных людей.

Но проблема в том, что у каждой бригады есть собственная медийная стратегия, а государство на нее никак не влияет. Это все падает на плечи военных. Если бы была какая-то общая государственная рекрутинговая стратегия, то большинство бригад могли бы заниматься задачами из своего профиля, а не рекламой.

В рекрутинге очень помогает медийность. Без медиаслужбы и рекрутингового центра "Азов" не смог бы комплектоваться только добровольцами. У нашей медийности есть несколько важных целей:

комплектация добровольцами;

работа с иностранными журналистами ради изменения отношения к "Азову" на международном уровне и развенчание мифов;

поддержание темы пленных в информационном пространстве;

сбор средств на нужды бригады. Нам удается покупать не только дроны и РЭБ, но и, например, 10 единиц бронетранспортеров М113;

создание успешного образа успешного военного.

Медийность командиров и отдельных бойцов очень влияет на всю бригаду. Многие ребята, которые присоединились к нам недавно, говорят, что приняли это решение после просмотра интервью кого-то из азовцев. Когда человек видит конкретное лицо военного, то больше ему доверяет. Это не какое-то сухое сообщение, в котором мы пишем, что служить в "Азове" – это круто. Когда военный рассказывает свою историю и делится опытом – это мотивирует других.

Бывает, что люди приходят и говорят, что хотят служить конкретно в том подразделении, где служит кто-то из медийных бойцов. Например, так приходили к "Фросту", "Тавру", погибшему "Гренки".

Люди удивляются, когда видят медийных военных на каком-то видео с фронта и понимают, что те работают так же как и другие. А в "Азове" по-другому не бывает. Здесь медийность не влияет на выполнение задач.

Важно заметить, что эту медийность наши военные получили не специально, это произошло естественным образом. Мы не можем сделать всех бойцов медийными, хотя я бы этого хотела. Я бы хотела, чтобы все узнали, какие они герои. Однако не все военные этого хотят, ведь общество по-разному реагирует на медийность и часто критикует медийных военных.

Сейчас государство не работает над тем, чтобы создать правильный образ военных в обществе. Пока государство этого не делает, то будем делать мы, ведь это очень важно. Многие военные служат в "Азове" уже по 10 лет. Они прошли самые большие битвы, плен и продолжают делать просто невероятные вещи. Это нужно показывать обществу, чтобы весь мир знал, какие украинские военные крутые.