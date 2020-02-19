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      Военные показали последствия пятичасового боя под Золотым: фото

      - Читати новину українською
      Опубликованы кадры с места страшного боя под Золотым / "Армия Inform"

      Министерство обороны продемонстрировало последствия наступления пророссийских наемников вблизи поселка Золотое. Размещается он неподалеку от линии разграничения на Донбассе.

      Боевики предприняли попытку прорыва украинских позиций вблизи Новотошковского, Орехового, Крымского и Хутора Вольного. Применяли они запрещенное минскими соглашениями вооружение. Военные говорят, что это были самоходные артиллерийские установки, минометы и стрелковое оружие крупных калибров, передает официальное информационное агентство Минобороны "Армия Inform".

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      Так, по информации пресс-центре Объединенных сил, боевики обстреляли украинские позиции со ствольной артиллерии:

      • калибра 152 миллиметра (выпустили 6 снарядов),
      • калибра 122 миллиметра (18 снарядов).

      Кроме того, оккупанты выпустили по украинским защитникам более 164 мины из минометов калибра 120 миллиметров и 44 мины с 82-миллиметровых минометов. Также противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. А в районе Новотошковского оккупанты совершили 56 выстрелов из вооружения танка. Также в районе боестолкновения штурмовые действия вели диверсионно-разведывательные группы противника.

      По словам военных, бой длился 2,5 часа. Оккупанты пошли в наступление, поскольку хотели отбить территорию. В конце концов они получили достойный адекватный отпор. После попросили перемирия, чтобы забрать с поля боя своих раненых и убитых.

      Подробнее о территори, которую хотели захватить боевики: Во время боя под Золотым некоторые украинские позиции были захвачены, – Гончаренко

      Между тем, как пресс-центр Минобороны, так и военные 93-й отдельной отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" опубликовали фото последствий боев под Золотым.

      Что известно о бое под Золотым: коротко

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Бой возле Золотого
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