Военные показали последствия пятичасового боя под Золотым: фото
Министерство обороны продемонстрировало последствия наступления пророссийских наемников вблизи поселка Золотое. Размещается он неподалеку от линии разграничения на Донбассе.
Боевики предприняли попытку прорыва украинских позиций вблизи Новотошковского, Орехового, Крымского и Хутора Вольного. Применяли они запрещенное минскими соглашениями вооружение. Военные говорят, что это были самоходные артиллерийские установки, минометы и стрелковое оружие крупных калибров, передает официальное информационное агентство Минобороны "Армия Inform".
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Так, по информации пресс-центре Объединенных сил, боевики обстреляли украинские позиции со ствольной артиллерии:
- калибра 152 миллиметра (выпустили 6 снарядов),
- калибра 122 миллиметра (18 снарядов).
Кроме того, оккупанты выпустили по украинским защитникам более 164 мины из минометов калибра 120 миллиметров и 44 мины с 82-миллиметровых минометов. Также противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. А в районе Новотошковского оккупанты совершили 56 выстрелов из вооружения танка. Также в районе боестолкновения штурмовые действия вели диверсионно-разведывательные группы противника.
По словам военных, бой длился 2,5 часа. Оккупанты пошли в наступление, поскольку хотели отбить территорию. В конце концов они получили достойный адекватный отпор. После попросили перемирия, чтобы забрать с поля боя своих раненых и убитых.
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Между тем, как пресс-центр Минобороны, так и военные 93-й отдельной отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" опубликовали фото последствий боев под Золотым.
Последствия боя под Золотым
Что известно о бое под Золотым: коротко
- Войска оккупантов начали наступление на украинские позиции в 5 утра 18 февраля.
- СМИ сообщали о попытках боевиков продвинуться через линию разграничения. Однако в штабе заверили, что после завершения атаки украинские позиции остаются под контролем Вооруженных сил.
- Завершение боя зафиксировали в 10:24. Вследствие вражеских обстрелов украинская сторона понесла потери. Погиб один солдат, трое украинцев получили ранения, двое – контузию. У врага: 4 погибших, 6 раненых ..
- По факту атаки боевиков Офис генпрокурора уже открыл уголовное производство.
- Боевые действия на фронте стали самыми масштабными с 2018 года.
- По словам главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, войска оккупантов группами по трем направлениям атаковали наблюдательные позиции передовых бригад. Они хотели их захватить, поэтому это не было провокацией.
- Украина не применяла оружие первой. После боя оккупанты пытались скрыть свое поражение и обвинить украинскую сторону в попытке нападения возле Золотого