Военные показали последствия пятичасового боя под Золотым: фото

Министерство обороны продемонстрировало последствия наступления пророссийских наемников вблизи поселка Золотое. Размещается он неподалеку от линии разграничения на Донбассе.

Боевики предприняли попытку прорыва украинских позиций вблизи Новотошковского, Орехового, Крымского и Хутора Вольного. Применяли они запрещенное минскими соглашениями вооружение. Военные говорят, что это были самоходные артиллерийские установки, минометы и стрелковое оружие крупных калибров, передает официальное информационное агентство Минобороны "Армия Inform".

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Так, по информации пресс-центре Объединенных сил, боевики обстреляли украинские позиции со ствольной артиллерии:

калибра 152 миллиметра (выпустили 6 снарядов),

калибра 122 миллиметра (18 снарядов).

Кроме того, оккупанты выпустили по украинским защитникам более 164 мины из минометов калибра 120 миллиметров и 44 мины с 82-миллиметровых минометов. Также противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. А в районе Новотошковского оккупанты совершили 56 выстрелов из вооружения танка. Также в районе боестолкновения штурмовые действия вели диверсионно-разведывательные группы противника.

По словам военных, бой длился 2,5 часа. Оккупанты пошли в наступление, поскольку хотели отбить территорию. В конце концов они получили достойный адекватный отпор. После попросили перемирия, чтобы забрать с поля боя своих раненых и убитых.

Подробнее о территори, которую хотели захватить боевики: Во время боя под Золотым некоторые украинские позиции были захвачены, – Гончаренко

Между тем, как пресс-центр Минобороны, так и военные 93-й отдельной отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" опубликовали фото последствий боев под Золотым.



Последствия боя под Золотым Последствия боя под Золотым

Что известно о бое под Золотым: коротко