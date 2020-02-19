Військові показали наслідки п’ятигодинного бою під Золотим: фото

Міністерство оборони продемонструвало наслідки наступу проросійських найманців поблизу селища Золоте. Розміщується він неподалік лінії розмежування на Донбасі.

Бойовики здійснили спробу прориву українських позицій поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського та Хутора Вільний. Застосовували вони заборонене мінськими угодами озброєння. Військові розповідають, що це були самохідні артилерійські установки, міномети та стрілецька зброя великих калібрів, передає офіційна інформаційна агенція Міноборони "Армія Inform".

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Так, за інформацією пресцентру Об’єднаних сил, бойовики обстріляли українські позиції зі ствольної артилерії:

калібру 152 міліметри (випустили 6 снарядів),

калібру 122 міліметри (18 снарядів).

Окрім того, окупанти випустили по українських військових понад 164 міни з мінометів калібру 120 міліметрів та 44 міни з 82-міліметрових мінометів. Також противник вів вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. А у районі Новотошківського окупанти здійснили 56 пострілів із озброєння танка. Також у районі бойового зіткнення штурмові дії вели диверсійно-розвідувальні групи противника.

За словами військових, бій тривав 2,5 години. Окупанти пішли в наступ, оскільки хотіли відбити територію. Зрештою вони отримали гідну адекватну відсіч. Опісля запросили перемир’я, аби забрати з поля бою своїх поранених та вбитих.

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Тим часом, як пресцентр Міноборони, так і військові 93-ї окремої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" опублікували фото наслідків боїв під Золотим.

Наслідки бою під Золотим

Що відомо про бій під Золотим: коротко