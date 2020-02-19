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      БЛОГ Юрій Шуліпа
      Суспільно-політичний діяч, російський і український юрист, правозахисник

      Наступ бойовиків – новий виклик для Зеленського

      -
      Загострення біля Золотого / Ілюстративне фото

      Цей новий військовий виклик варто було б розглядати в тактичному плані як відповідну реакцію на пропозицію президента про спільне патрулювання кордону.

      Возобновление атак российских оккупационных войск по украинским военным опорным пунктам в районе участка отвода войск Золотое-Орехово-Новотошковка, с применением всех видов оружия, включая артиллерию калибра 152 мм, минометы 120 мм, достигших по широте масштабов уровня боевых действий на фронте 2018-го года, свидетельствует о начале нового этапа информационно-психологического принуждения президента Украины и его окружения военным путем к капитуляции со стороны окружения Путина.

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      Этот новый военный вызов следовало бы рассматривать в тактическом плане как ответную реакцию на предложение президента о совместном патрулировании границы группами в составе: украинский военнослужащий, представитель ОБСЕ, российский оккупант (местный коллаборант), как насмешка Путина – типа сказал, значит делай, и позорно договаривайся с оккупантами и коллаборантами. Это ответная реакция и на заявление нового главы ОП о коррекции минских договоренностей, которые для Путина и его ОПГ ни при каких обстоятельствах не подлежат изменению, поскольку их исполнение в редакции, навязанной Украине со стороны Кремля военной силой, полностью соответствует стратегии 4-й мировой гибридной войны России против Украины.

      Этот факт еще в прошлом году подтвердил глава российского МИД С. Лавров: " ... победители пишут историю. Если это так, то нужно минские договоренности выполнить от А до Я, до последней запятой".

      В стратегическом плане новый военный вызов следовало бы рассматривать как акт информационно-психологического принуждения президента и высшего политического руководства Украины военным путем к мягкой капитуляции, к инкорпорированию формулы Штанйнмайера в украинское законодательство, изменениям в Конституцию, к предоставлению ОРДЛО "особого статуса", амнистии коллаборантам и убийцам украинцев к оговоренной в апреле очередной встрече в нормандском формате.

      Путин жаждет, чтобы президент Владимир Зеленский приехал на эту встречу не "с пустыми руками", а с конкретными результатами капитуляции своей страны, публично и позорно бы отчитался перед ним, словно нерадивый школьник перед учителем. Путин намерен торжественно принять в Париже эту капитуляцию, чтобы затем 9 мая на своем очередном победобесии объявить о своей победе над Украиной, и к переходу изменения конфигурации стратегической обстановки на европейском театре под свой лад, как регулярно пишут об этом кремлевские стратеги.

      "В целом конфигурация стратегической обстановки на европейском театре должна проясниться после завершения "битвы за Украину". При этом, совершенно очевидно, что поражение Донбасса будет означать стратегическую катастрофу для России".

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      Які країни в Радбезі ООН підтримали Україну
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      Автор: Юрій Шуліпа
      Теги: Новини політики Новини України Публікації Бій біля Золотого Війна на Донбасі Формула Штайнмаєра Володимир Путін Володимир Зеленський
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