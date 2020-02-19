Під час бою під Золотим деякі українські позиції були захоплені, – Гончаренко

Під час бою під Золотим 18 лютого деякі позиції українських військових були захоплені і зараз залишаються під контролем проросійських бойовиків. Про це під час засідання комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони заявив представник Генштабу ЗСУ.

"На комітеті з нацбезпеки і оборони представник ГШ заявив, що вчора під час бою під Золотим деякі наші позиції були захоплені і залишаються під контролем бойовиків і росокупантів прямо зараз", – написав у своєму телеграм-каналі нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

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Після засідання комітету міністр оборони Андрій Загороднюк підтвердив інформацію про те, що 18 лютого на Донбасі українські військові втратили опорний пункт "Баня", при цьому утримавши позиції.

Що відомо про опорний пункт "Баня"? Бойовики атакували позиції сил ООС у районі Золотого 18 лютого саме через бажання відбити "Баню" – тактично важливу позицію, яку українські військові взяли під контроль у січні. Цей спостережний пункт був досить важливий, адже дозволяв бачити позиції проросійських бойовиків і звідки вони здійснювали регулярний вогонь, пояснив напередодні ексвійськовий розвідник, працівник фонду "Повернись живим" Андрій Римарук.

21 лютого комітет Ради з нацбезпеки повторно заслухає інформацію від Міноборони та Генштабу через ескалацію на Донбасі. І це засідання, як і 20 лютого, може бути закритим, заявив голова комітету Олександр Завітневич.

"Представники Генерального штабу були на засіданні комітету, але члени комітету не задоволені тією формою і тим змістом, який ми чекали почути. Доповідав по питанню не міністр оборони, а представник Генштабу. Засідання комітету розраховувало отримати відповіді про те, що відбулося вчора. А ми не почули те, що ми хотіли. Тому на п'ятницю ми плануємо провести комітет, запросити знову представників Генерального штабу", – заявив Завітневич.

Він додав, що у разі отримання нової інформації від військових, засідання комітету буде знову закритим для журналістів.

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"Якщо будуть військовослужбовці, які скажуть нам, що вони володіють повною інформацією, то комітет знову буде закритий від преси", – сказав голова комітету.

Що відомо про бій біля Золотого

Російські окупаційні сили 18 лютого вранці намагалися прорватися через лінію зіткнення на Донбасі і влаштували масштабну атаку по позиціях українських військових біля місця розведення сил – Золотого. Окупанти влаштували жорсткий обстріл з забороненої зброї по ділянках поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільний.

Між бойовиками і бійцями ООС зчинився бій, який тривав понад 5 годин. Таких масштабних вогневих сутичок на Донбасі не було з 2018 року.

У бою загинув 1 український військовий – 22-річний Максим Хітайлов. Ще 3 бійців зазнали поранень та 2 – контузії. Щодо бойовиків, то серед них було 4 загиблих та 6 поранених.

В ЗСУ переконують, що всі українські позиції у районі Золотого залишаються під контролем українських військових. Проте визнали, що втратили контроль над важливим опорним пунктом "Банею".

У зв’язку з загостренням на Донбасі президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО. Цього ж дня відбулося й засідання Ради Безпеки ООН, на якому низка країн засудили Росію за її агресію на Донбасі.

За фактом атаки бойовиків Офіс генпрокурора вже відкрив кримінальне провадження. Розслідує інцидент і СБУ.



Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу