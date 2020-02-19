Во время боя под Золотым некоторые украинские позиции были захвачены, – Гончаренко

Во время боя под Золотым 18 февраля некоторые позиции украинских военных были захвачены и сейчас остаются под контролем пророссийских боевиков. Об этом во время заседания комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороны заявил представитель Генштаба ВСУ.

"На комитете по нацбезопасности и обороне представитель ГШ заявил, что вчера во время боя под Золотым некоторые наши позиции были захвачены и остаются под контролем боевиков и росоккупантов прямо сейчас", – написал в своем телеграм-канале нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Читайте также: Нет достоверной информации, кто наступал, – Арахамия о бое у Золотого

После заседания комитета министр обороны Андрей Загороднюк подтвердил информацию о том, что 18 февраля на Донбассе украинские военные потеряли опорный пункт "Баня", при этом удержав позиции.

Что известно про опорный пункт "Баня"? Боевики атаковали позиции сил ООС в районе Золотого 18 февраля именно из-за желания отбить "Баню" – тактически важную позицию, которую украинские военные взяли под контроль в январе. Этот наблюдательный пункт был достаточно важен, ведь позволял видеть позиции пророссийских боевиков и откуда они совершали регулярный огонь, пояснил накануне бывший военный разведчик, сотрудник фонда "Вернись живым" Андрей Римарук.

21 февраля комитет Рады по нацбезопасности повторно заслушает информацию от Минобороны и Генштаба по поводу эскалации на Донбассе. И это заседание, как и 20 февраля, может быть закрытым, заявил председатель комитета Александр Завитневич.

"Представители Генерального штаба были на заседании комитета, но члены комитета не удовлетворены той формой и тем содержанием, которое мы ожидали услышать. Докладывал по вопросу не министр обороны, а представитель Генштаба. Заседание комитета рассчитывало получить ответы о том, что произошло вчера. А мы не услышали то, что мы хотели. Поэтому в пятницу мы планируем провести комитет, пригласить снова представителей Генерального штаба", – заявил Завитневич.

Он добавил, что в случае получения новой информации от военных, заседание комитета будет снова закрытым для журналистов.

Читайте также: Хомчак о бое возле Золотого: все наши позиции под контролем ВСУ

"Если будут военнослужащие, которые скажут нам, что они обладают полной информацией, то комитет вновь будет закрыт от прессы", – сказал председатель комитета.

Что известно о бое возле Золотого