Во время боя под Золотым некоторые украинские позиции были захвачены, – Гончаренко
Во время боя под Золотым 18 февраля некоторые позиции украинских военных были захвачены и сейчас остаются под контролем пророссийских боевиков. Об этом во время заседания комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороны заявил представитель Генштаба ВСУ.
"На комитете по нацбезопасности и обороне представитель ГШ заявил, что вчера во время боя под Золотым некоторые наши позиции были захвачены и остаются под контролем боевиков и росоккупантов прямо сейчас", – написал в своем телеграм-канале нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
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После заседания комитета министр обороны Андрей Загороднюк подтвердил информацию о том, что 18 февраля на Донбассе украинские военные потеряли опорный пункт "Баня", при этом удержав позиции.
Что известно про опорный пункт "Баня"? Боевики атаковали позиции сил ООС в районе Золотого 18 февраля именно из-за желания отбить "Баню" – тактически важную позицию, которую украинские военные взяли под контроль в январе. Этот наблюдательный пункт был достаточно важен, ведь позволял видеть позиции пророссийских боевиков и откуда они совершали регулярный огонь, пояснил накануне бывший военный разведчик, сотрудник фонда "Вернись живым" Андрей Римарук.
21 февраля комитет Рады по нацбезопасности повторно заслушает информацию от Минобороны и Генштаба по поводу эскалации на Донбассе. И это заседание, как и 20 февраля, может быть закрытым, заявил председатель комитета Александр Завитневич.
"Представители Генерального штаба были на заседании комитета, но члены комитета не удовлетворены той формой и тем содержанием, которое мы ожидали услышать. Докладывал по вопросу не министр обороны, а представитель Генштаба. Заседание комитета рассчитывало получить ответы о том, что произошло вчера. А мы не услышали то, что мы хотели. Поэтому в пятницу мы планируем провести комитет, пригласить снова представителей Генерального штаба", – заявил Завитневич.
Он добавил, что в случае получения новой информации от военных, заседание комитета будет снова закрытым для журналистов.
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"Если будут военнослужащие, которые скажут нам, что они обладают полной информацией, то комитет вновь будет закрыт от прессы", – сказал председатель комитета.
Что известно о бое возле Золотого
- Российские оккупационные силы 18 февраля утром пытались прорваться через линию соприкосновения на Донбассе и устроили масштабную атаку по позициям украинских военных возле места разведения сил – Золотого. Оккупанты устроили жесткий обстрел из запрещенного оружия по участкам вблизи Новотошковского, Орехового, Крымского, Хутора Свободный.
- Между боевиками и бойцами ООС поднялся бой, который продолжался более 5 часов. Таких масштабных огневых столкновений на Донбассе не было с 2018 года.
- В бою погиб 1 украинский военный – 22-летний Максим Хитайлов. Еще 3 бойца получили ранения и 2 –контузии. У боевиков было 4 погибших и 6 раненых.
- В ВСУ убеждают, что все украинские позиции в районе Золотого остаются под контролем украинских военных. Однако признали, что потеряли контроль над важным опорным пунктом "Баней".
- В связи с обострением на Донбассе президент Владимир Зеленский провел заседание СНБО. В этот же день состоялось и заседание Совета Безопасности ООН, на котором ряд стран осудили Россию за ее агрессию на Донбассе.
- По факту атаки боевиков Офис генпрокурора уже открыл уголовное производство. Расследует инцидент и СБУ.