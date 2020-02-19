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      Во время боя под Золотым некоторые украинские позиции были захвачены, – Гончаренко

      - Читати новину українською
      Во время боя под Золотым некоторые украинские позиции были захвачены, заявил нардеп Гончаренко / file.liga.net

      Во время боя под Золотым 18 февраля некоторые позиции украинских военных были захвачены и сейчас остаются под контролем пророссийских боевиков. Об этом во время заседания комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороны заявил представитель Генштаба ВСУ.

      "На комитете по нацбезопасности и обороне представитель ГШ заявил, что вчера во время боя под Золотым некоторые наши позиции были захвачены и остаются под контролем боевиков и росоккупантов прямо сейчас", – написал в своем телеграм-канале нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

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      После заседания комитета министр обороны Андрей Загороднюк подтвердил информацию о том, что 18 февраля на Донбассе украинские военные потеряли опорный пункт "Баня", при этом удержав позиции.

      Что известно про опорный пункт "Баня"? Боевики атаковали позиции сил ООС в районе Золотого 18 февраля именно из-за желания отбить "Баню" – тактически важную позицию, которую украинские военные взяли под контроль в январе. Этот наблюдательный пункт был достаточно важен, ведь позволял видеть позиции пророссийских боевиков и откуда они совершали регулярный огонь, пояснил накануне бывший военный разведчик, сотрудник фонда "Вернись живым" Андрей Римарук.

      21 февраля комитет Рады по нацбезопасности повторно заслушает информацию от Минобороны и Генштаба по поводу эскалации на Донбассе. И это заседание, как и 20 февраля, может быть закрытым, заявил председатель комитета Александр Завитневич.

      "Представители Генерального штаба были на заседании комитета, но члены комитета не удовлетворены той формой и тем содержанием, которое мы ожидали услышать. Докладывал по вопросу не министр обороны, а представитель Генштаба. Заседание комитета рассчитывало получить ответы о том, что произошло вчера. А мы не услышали то, что мы хотели. Поэтому в пятницу мы планируем провести комитет, пригласить снова представителей Генерального штаба", – заявил Завитневич.

      Он добавил, что в случае получения новой информации от военных, заседание комитета будет снова закрытым для журналистов.

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      "Если будут военнослужащие, которые скажут нам, что они обладают полной информацией, то комитет вновь будет закрыт от прессы", – сказал председатель комитета.

      Что известно о бое возле Золотого

      • Российские оккупационные силы 18 февраля утром пытались прорваться через линию соприкосновения на Донбассе и устроили масштабную атаку по позициям украинских военных возле места разведения сил – Золотого. Оккупанты устроили жесткий обстрел из запрещенного оружия по участкам вблизи Новотошковского, Орехового, Крымского, Хутора Свободный.
      • Между боевиками и бойцами ООС поднялся бой, который продолжался более 5 часов. Таких масштабных огневых столкновений на Донбассе не было с 2018 года.
      • В бою погиб 1 украинский военный – 22-летний Максим Хитайлов. Еще 3 бойца получили ранения и 2 –контузии. У боевиков было 4 погибших и 6 раненых.
      • В ВСУ убеждают, что все украинские позиции в районе Золотого остаются под контролем украинских военных. Однако признали, что потеряли контроль над важным опорным пунктом "Баней".
      • В связи с обострением на Донбассе президент Владимир Зеленский провел заседание СНБО. В этот же день состоялось и заседание Совета Безопасности ООН, на котором ряд стран осудили Россию за ее агрессию на Донбассе.
      • По факту атаки боевиков Офис генпрокурора уже открыл уголовное производство. Расследует инцидент и СБУ.
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Бой возле Золотого Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Андрей Загороднюк Міністерство оборони України Алексей Гончаренко Оккупированные территории
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