Военных из КНДР, которые пытались сбежать, могут задействовать в штурмах против ВСУ, – источники

В Курской области 18 военнослужащих Северной Кореи пытались осуществили попытку побега с позиций. Их задержали в Комарчинском районе Брянской области.

Об этом сообщают источники 24 Канала в Главном управлении разведки. Отмечается, что этих солдат, вероятно, в дальнейшем задействуют в штурмовых действиях.

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Что будет с беглецами из армии Северной Кореи

Так, около 40 военных инструкторов КНДР вместе с полусотней российских солдат находились на позициях в лесу в районе Колячек Курской области.

Северокорейские служащие обучали россиян использовать воздушные шары в военных целях, а оккупанты делились знаниями по ведению современного пехотного боя.

После окончания курса обучения, военнослужащих Северной Кореи было оставлено в лесном массиве в районе Колячек Хомутовского района на несколько дней без продуктов питания и без указаний относительно дальнейших планов и намерений. 14 октября часть северокорейцев решили самовольно покинуть позиции с целью поиска командования ВС РФ,

– отмечают источники.

Уже через два дня, то есть 16 октября, беглецов нашли и задержали. Отмечается, что они успели преодолеть 60 километров.

Как утверждают источники, сейчас все 40 военных КНДР перемещены в Льговский район Курской области для дальнейшего задействования в штурмовых действиях против Вооруженных Сил.