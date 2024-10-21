Про це повідомляють джерела 24 Каналу в Головному управлінні розвідки. Зазначається, що цих солдат, ймовірно, надалі задіють у штурмових діях.

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Що буде з втікачами з армії Північної Кореї

Так, близько 40 військових інструкторів КНДР разом з півсотнею російських солдатів перебували на позиціях в лісі в районі Колячек Курської області.

Північнокорейські службовці навчали росіян використовувати повітряні кулі у військових цілях, а окупанти ділилися знаннями щодо ведення сучасного піхотного бою.

Після закінчення курсу навчання, військовослужбовців Північної Кореї було залишено в лісовому масиві в районі Колячек Хомутовського району на декілька днів без продуктів харчування та без вказівок щодо подальших планів та намірів. 14 жовтня частина північнокорейців вирішили самовільно покинути позиції з метою пошуку командування ЗС РФ,

– зазначають джерела.

Вже за два дні, тобто 16 жовтня, втікачів знайшли та затримали. Зазначається, що вони встигли подолати 60 кілометрів.

Як стверджують джерела, наразі всі 40 військових КНДР переміщені у Льговський район Курської області для подальшого задіяння у штурмових діях проти Збройних Сил.