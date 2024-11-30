Россия привлекла к войне против Украины военных КНДР. Западные медиа пишут, что их пригласили принять участие в параде в Москве 9 мая.

Военных КНДР пригласили принять участие в параде на Красной площади 9 мая. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Министр обороны России встретился с Ким Чен Ыном

В минобороны врага заявили, что ожидают положительного решения относительно этого приглашения. Министр обороны России Андрей Белоусов провел встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном на фоне сообщений об отправке военных КНДР для участия в боевых действиях против ВСУ.

Ким Чен Ын на встрече заявил, что США и Запад якобы руками Украины нанесли удары по территории России дальнобойным оружием.

Он считает это "непосредственным военным вмешательством". Лидер КНДР одобрил ответный удар по Украине. По его словам, это якобы показывает "серьезность ситуации и волю России к жестким контрмерам".