Украинские воины взяли бойцов КНДР в плен: что известно о них

Россия привлекла на свою сторону северокорейских военных, которые с ноября воюют в Курской области. Украинские воины взяли в плен нескольких из них.

Украинские военные взяли в плен двух солдат КНДР в возрасте 20 и 25 лет. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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Что известно о пленных

Общение с такими пленными общаются через перевод и в сотрудничестве с южнокорейской разведкой. При обыске одного из них нашли военный билет, выданный на имя другого лица. Он заявил, что его ему предоставили в России.

Кроме этого, по его словам, он родился в 2005 году, занимал должность стула и проходил военную службу в КНДР с 2021 года. Подобно первым пленных россиян в начале полномасштабного вторжения, он тоже утверждает, что ехал на обучение, а не на войну против Украины.

Другой военнопленный подтвердил эти показания. По предварительным данным, другой пленный 1999 года рождения. Он служил в армии КНДР с 2016 года в должности снайпера-разведчика.

Сейчас СБУ устанавливают все обстоятельства участия этих солдат КНДР в войне против Украины.

Украина впервые взяла в плен северокорейских военных. Это является фактическим подтверждением того, что они воюют на стороне России.