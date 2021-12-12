Военных не будет, последствия будут: Байден попытался одновременно напугать и успокоить Путина

Президент США Джо Байден выступил 11 декабря на брифинге перед журналистами. Его собрали из-за жутких погодных условий в центральных регионах страны.

Там пронеслись торнадо и жизнь потеряли 8 десятков человек. В конце же брифинга Байден ответил на один-единственный вопрос журналистов – примечательно, что он касался Украины.

К слову В Киев едет помощница госсекретаря США: она посетит и Москву.

Американских войск там не будет, – Байден об Украине

Глава Белого дома ответил на вопрос о ситуации вокруг украинских границ:

Как именно Соединенные Штаты Америки собираются реагировать, если Россия предпримет открытые агрессивные действия.

И будут ли в Украину направлять военных из США.

Джо Байден заявил, что:

Идею расположения американских войск в Украине никогда даже не рассматривали.

Но если Россия пойдет на вторжение в Украину, США отправят войска в соседние с ней страны НАТО.

Я четко объяснил Путину последствия, – Байден о вероятном нападении России на Украину

речь идет о странах Бухарестской девятки (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония), с представителями которой Джо Байден пообщался почти сразу после разговора с Путиным 7 декабря.

Президент США объяснил журналистами, что когда он в последний раз говорил с президентом России (7 декабря в формате видеоконференции), то четко описал ему последствия вероятного вторжения в Украину.

Я совершенно прозрачно объяснил президенту Путину: если он двинется на Украину, экономические последствия для его страны будут разрушительными. Разрушительными!

– подчеркнул Джо Байден.

Почему столь остра тема Украины в мире

Дело в том, что разведка Украины и других стран еще с осени говорит о значительной концентрации российских войск у границ Украины. Речь идет о сотне тысяч в живой силе и большом количестве техники.

В СМИ и от официальных представителей власти звучали заявления, что Россия может пойти в наступление на Украину уже в январе – феврале 2022 года (это, например, подтвердил министр обороны Алексей Резников).

Разговор Байдена и Путина по надеждам мог помочь деэскалации, но пока, даже по данным Пентагона, российские войска дальше собираются – разрядка ситуации пока не началась.

Какой был разговор Байдена и Зеленского: смотрите видео