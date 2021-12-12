Военных не будет, последствия будут: Байден попытался одновременно напугать и успокоить Путина

12 декабря 2021 , 01:05
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Источник:

Белый дом

Президент США Джо Байден выступил 11 декабря на брифинге перед журналистами. Его собрали из-за жутких погодных условий в центральных регионах страны.

Там пронеслись торнадо и жизнь потеряли 8 десятков человек. В конце же брифинга Байден ответил на один-единственный вопрос журналистов – примечательно, что он касался Украины.

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Американских войск там не будет, – Байден об Украине

Глава Белого дома ответил на вопрос о ситуации вокруг украинских границ:

  • Как именно Соединенные Штаты Америки собираются реагировать, если Россия предпримет открытые агрессивные действия.
  • И будут ли в Украину направлять военных из США.

Джо Байден заявил, что:

  • Идею расположения американских войск в Украине никогда даже не рассматривали.
  • Но если Россия пойдет на вторжение в Украину, США отправят войска в соседние с ней страны НАТО.
Заметьте: речь идет о странах Бухарестской девятки (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония), с представителями которой Джо Байден пообщался почти сразу после разговора с Путиным 7 декабря.

Я четко объяснил Путину последствия, – Байден о вероятном нападении России на Украину

Президент США объяснил журналистами, что когда он в последний раз говорил с президентом России (7 декабря в формате видеоконференции), то четко описал ему последствия вероятного вторжения в Украину.

Я совершенно прозрачно объяснил президенту Путину: если он двинется на Украину, экономические последствия для его страны будут разрушительными. Разрушительными!
– подчеркнул Джо Байден.

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Автор: Олесь Друкач