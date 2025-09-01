Мы военных не селим: в Луцке военным отказали в местном отеле
- Военнослужащим Ярославу Нищику и его собрату отказали в поселении в гостинице "Околица" в Луцке.
- Директор отеля Светлана Дерко извинилась за инцидент и пообещала наказать работницу, которая отказала военным в поселении.
Военнослужащий Ярослав Нищик рассказал, как ему с побратимом отказали в поселении после приезда с Донбасса. По его словам, подобного пренебрежительного отношения он не видел даже на передовой.
Военные были измучены и голодны. Ярослав рассказывает, что обратился к женщине пенсионного возраста, которая, вероятно, работала администратором, однако столкнулся с необоснованным отказом. Об этом стало известно из сообщения военного Ярослава Нищика, передает 24 Канал.
Как в гостинице Луцка отнеслись к военному?
Вечером 31 августа, Ярослав Нищик прибыл в командировку вместе с побратимом после длительной дороги из Донбасса.
По словам военного, они рассчитывали найти отель на подъезде к Луцку, поэтому заранее место для ночлега не бронировали. Остановились возле отеля Околица, который по цене соответствовал их бюджету.
Работница отеля на запрос о свободном номере сначала ответила: "Возможно", а впоследствии прямо сказала: "Мы военных не селим".
Женщина отказывалась предоставлять жилье военным, несмотря на все объяснения и просьбы.
Я ловлю себя в моменте, что я откровенно уже унижаюсь. Я прошу в Луцке, чтобы меня за мои деньги накормили и положили спать... Я на Донбассе не встречал такого пренебрежения,
– написал Нищик на своей странице.
Все это время женщина придирчиво вглядывалась в военного, из-за чего Нищик почувствовал откровенное неуважение и унижение. В конце концов военные приобрели продукты в магазине и нашли другое место для ночлега.
Как ситуацию комментирует администрация?
После инцидента директор отеля "Околица" Светлана Дерко в комментарии hromadske сообщила, что сначала не знала о ситуации с отказом военным в поселении. По ее словам, работница, которая отказала гостям, объяснила это тем, что военные ей показались "неадекватными".
Светлана Дерко подчеркнула, что отель всегда поддерживает военных, волонтерит и даже часто предоставляет им бесплатное проживание. За 25 лет работы в заведении подобных случаев не было.
Понятно, что здесь есть человеческий фактор и директор должен отвечать за всех, но лично за каждого отвечать не может,
– сказала женщина.
Дерко попросила прощения за этот инцидент и пообещала, что работницу, которая отказала в поселении, накажут штрафом или увольнением.
