Военный аналитик назвал "потрясающее достижение" ВСУ за два года войны

Развитие дальнобойных возможностей является одним из больших достижений ВСУ за время войны. Для этого Украина использует ряд различных систем.

Развитие ударного потенциала Украины проанализировал австралийский военный аналитик, генерал-майор в отставке Мик Райан.

Читайте также В Пентагоне раскрыли детали пакетов помощи Украине на 200 миллионов и 1,5 миллиарда долларов

Украина развивает дальнобойный ударный комплекс

По его словам, начиная с очень ограниченных возможностей в начале полномасштабного российского вторжения в 2022 году, Украина развила – и продолжает развивать – свой ударный потенциал.

С 2022 года Вооруженные силы Украины продемонстрировали способность принимать на вооружение и использовать против россиян очень точные ударные системы большой дальности. Это повлияло на их стратегию ведения войны. Это также повлияло на способность Украины создавать имидж способной нации, которая не потерпит неизбежного поражения от России (что является ключевым стратегическим посланием России),

– объяснил Райан.

Несмотря на наличие нескольких существенных проблем для ударного комплекса Украины – организацию, определение приоритетов, доступ к оружию, оценку и политические вопросы – комплекс "постоянно адаптируется и совершенствуется". Австралийский аналитик назвал его "потрясающим достижением за последние 28 месяцев".

Мик Райан отметил, что дальнобойный ударный комплекс играл важную роль в военной стратегии Украины до 2024 года и будет играть ее снова в 2025 году.