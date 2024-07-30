Розвиток ударного потенціалу України проаналізував австралійський військовий аналітик, генерал-майор у відставці Мік Раян.

Читайте також У Пентагоні розкрили деталі пакетів допомоги Україні на 200 мільйонів та 1,5 мільярда доларів

Україна розвиває далекобійний ударний комплекс

За його словами, починаючи з дуже обмежених можливостей на початку повномасштабного російського вторгнення в 2022 році, Україна розвинула – і продовжує розвивати – свій ударний потенціал.

З 2022 року Збройні сили України продемонстрували здатність приймати на озброєння та використовувати проти росіян дуже точні ударні системи великої дальності. Це вплинуло на їхню стратегію ведення війни. Це також вплинуло на здатність України створювати імідж спроможної нації, яка не зазнає неминучої поразки від Росії (що є ключовим стратегічним посланням Росії),

– пояснив Раян.

Попри наявність декількох суттєвих проблем для ударного комплексу України – організацію, визначення пріоритетів, доступ до зброї, оцінку та політичні питання – комплекс "постійно адаптується та вдосконалюється". Австралійський аналітик назвав його "приголомшливим досягненням за останні 28 місяців".

Мік Раян наголосив, що далекобійний ударний комплекс відігравав важливу роль у військовій стратегії України до 2024 року та відіграватиме її знову у 2025 році.