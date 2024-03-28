Военный проехал со служебной собакой в тамбуре более двух часов: реакция Укрзализныци

В сети активно обсуждали тот факт, что мужчине в военной форме пришлось ехать в тамбуре поезда Укрзализныци. Произошло это потому, что вместе с ним была большая служебная собака. В компании уже отреагировали на инцидент.

О самом событии в своем инстаграме рассказала Дарья Бронская, которая ехала в том же вагоне Укрзализныци. Публикацию она сопроводила соответствующей фотографией, на которой можно увидеть мужчину в военной форме и его собаку.

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Ехал в тамбуре из-за собаки

Девушка пообщалась с мужчиной, чтобы понять, что произошло. Он рассказал ей, что ему не позволили идти дальше по вагону, ведь с ним собака. Именно поэтому ему пришлось в течение двух с половиной часов ехать со своим четвероногим спутником в тамбуре.

Спросили потом какого-то рабочего, почему так. Он сказал, что собака, выше 45 сантиметров, не может просто так ехать – должны выкупать все купе или что-то такое. Я ехала в новой электричке, где места валом. Неужели не найдется какого-то угла, места хотя бы возле полки для чемоданов?

– написала она.

По словам Дианы, собака, которая была с мужчиной, не была агрессивной. Она также обратилась к Укрзализныце с призывом пересмотреть правила перевозки животных в поездах.

Как отреагировали в Укрзализныце

Компания позже связалась с автором публикации в личных сообщениях. Переписку с Укрзализныцей девушка выложила в своих сториз. В сообщении отметили, что перевозчик должен соблюдать правила перевозки животных, утвержденных Мининфраструктуры.

Что предусматривают правила? Собственно, в региональных поездах собаки крупных пород, выше в холке за 45 сантиметров, перевозятся в крайних тамбурах первого и последнего вагонов. И то только под наблюдением сопровождающего.

Собственно, в региональных поездах собаки крупных пород, выше в холке за 45 сантиметров, перевозятся в крайних тамбурах первого и последнего вагонов. И то только под наблюдением сопровождающего. Зато мелкие комнатные животные могут путешествовать в специальных средствах для перевозки на местах, которые предназначены для ручной клади, на руках у пассажира или под сидячим местам.

Кроме того, собаки крупных пород перевозятся также при наличии у них намордника и поводка. Может быть цепочка или ременная привязка.

Вместе с тем в Укрзализныце признали, что действующие правила уже устаревшие. Поэтому команда компании уже работает над тем, чтобы этот вопрос решить.

Сейчас команда работает над их обновлением, но это довольно сложный и длительный процесс. Ведь изменения вносятся в Кабмин, поэтому скорость принятия решений зависит не только от Укрзализныци,

– говорится в сообщении.

Выражаем надежду, что это правило как можно скорее изменят, чтобы подобных инцидентов не случалось. Отдельно благодарны сознательным гражданам, которые подсвечивают подобные случаи и помогают менять страну к лучшему.