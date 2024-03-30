Военный с собакой всю дорогу простояли в тамбуре "Интерсити": что говорят в Нацгвардии

Недавно в сети активно обсуждали то, что мужчине в военной форме пришлось ехать в тамбуре поезда Укрзализныци из-за того, что вместе с ним была большая служебная собака. В Нацгвардии уже прокомментировали ситуацию.

Известно, что мужчина в течение двух с половиной часов ехал со своим четвероногим спутником в тамбуре. Ранее, сообщалось, что "прокомментировал" ситуацию и сам служебный пес Эрми.

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Как отреагировали в Нацгвардии на ситуацию

В Национальной гвардии отметили, что ситуация "не была такой тревожной" и собака "спокойно путешествовала под наблюдением своего кинолога".

В Киев Эрми с военным Валерием ехали в купе, предварительно выкупив там места, как предусмотрено правилами. Далее им нужно было как можно быстрее добраться до Чернигова. Так, военный вместе с собакой решил воспользоваться "Интерсити".

Руководитель пресс-службы Нацгвардии Руслан Музычук рассказал в комментарии Суспильному, что формирование имеет свой специальный транспорт: спецвагоны и автомобили, предназначены для перевозки собак. По его словам, эти средства используют для того, чтобы, в частности, избегать таких ситуаций, которая произошла в вагоне Укрзализныци.

Как стало известно Музычуку, этот случай – стечение обстоятельств, и военный сам сказал проводнику, что будет ехать в тамбуре, поскольку действуют правила, которые не позволяют заводить служебных собак "в такие места".

Также на своей странице в инстаграме в Нацгвардии утверждают, что перед поездкой пассажиры с работниками УЗ обо всем договорились и отправились в путь.

Хотя по правилам в общих вагонах "Интерсити", где много людей, таким большим собакам, как я, ехать нельзя, для меня сделали исключение – а чтобы всем остальным пассажирам также было комфортно, я поехал в тамбуре. В конце, нам с кинологом было важно добраться домой как можно быстрее,

– говорится в заметке Нацгвардии якобы от имени собаки.

Как отреагировали в Укрзализныце