Прямо у границы с Россией: Эстония построит военный городок

В Нарве, граничащей с Россией, началась подготовка к строительству временного военного городка для подразделений Сил обороны Эстонии. Уже с 2027 года там планируется разместить первых военнослужащих, а впоследствии построить полноценную военную базу.

Об этом сообщает ERR.

Что известно о военном городке, который появится в Эстонии?

После решения Нарвского городского совета об обмене земельными участками с государством началась подготовка к реализации проекта. На первом этапе планируется разместить до 150 военнослужащих.

По словам руководителя портфеля проектов Центра оборонных инвестиций Андо Воогмы, временный городок из контейнерных модулей планируется завершить к началу 2027 года. Строительство основного военного комплекса начнется в конце этого года и продлится до лета 2028 года.

В результате обмена земельными участками Нарва получит компенсацию в размере около 400 тысяч евро, а также земельный участок в районе Старого города. По словам мэра города Катри Райк, дальнейшее использование этой территории будет определено позже.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Эстонии, в Нарве планируется разместить подразделение 1-й пехотной бригады. В целом военный городок будет рассчитан на тысячу человек, однако на постоянной основе там будут нести службу около 200 военнослужащих.

Напомним, западные спецслужбы предупреждают, что Россия может готовить военные провокации против стран Балтии или Польши в ответ на усиление украинских дальнобойных ударов. По их оценкам, Москва вряд ли откроет новый фронт, однако может прибегнуть к гибридным атакам, чтобы проверить единство НАТО и заставить союзников сократить поддержку Украины.

Кроме того, Эстония установила первые стационарные системы обнаружения и мониторинга дронов на трех участках границы с Россией. К концу 2026 года сеть планируется расширить на всю границу, а для дополнительного контроля также будут использоваться мобильные системы наблюдения.

К слову, НАТО планирует усилить оборону восточного фланга, создав новую командную структуру для быстрого переброса войск в Латвию и Эстонию в случае угрозы со стороны России. Альянс также намерен укрепить артиллерию, ПВО, инженерные и медицинские подразделения, чтобы оперативнее реагировать на возможную агрессию.