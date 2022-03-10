Военный хирург, прошедший миссии по всему миру, приехал в Украину

Иностранцы со всего мира прибывают в Украину, чтобы вместе с нашими военными сражаться против оккупанта. Приезжают и военные врачи.

В частности, уже сейчас в Киеве присоединился к украинским защитникам парижанин Крис. Он в одном из подразделений киевской терробороны: занимается тренировками по такмеду, помогает развернуть полевые пункты медицинской помощи и оказывает медицинскую помощь.

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Сейчас он просто потому, что полюбил Украину и украинцев всем сердцем… У него нет сомнений в том, на чьей стороне правда, потому что он видит все своими глазами,

– пишет Алексей.

Не первый визит Криса в Украину

Крис – военный хирург, прошедший миссии по всему миру. В частности, он уже побывал в Сирии, Афганистане и Мали. Интересно, что это не первый визит француза в Украину. Крис был здесь еще во время Евромайдана. А с 2014 года он вместе с украинцами проходил путь войны, в частности, в Иловайске и Дебальцево.

Напомним, что еще на 6 марта министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил о готовности около 20 тысяч иностранцев из 52 стран вступить в Интернациональный легион и бороться на стороне Украины.

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