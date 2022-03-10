Зокрема, вже зараз у Києві долучився до українських захисників парижанин Кріс. Він в одному з підрозділів київської тероборони: займається тренуваннями з такмеду, допомагає розгорнути польові пункти медичної допомоги та надає медичну допомогу.

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Зараз він тут просто тому, що полюбив Україну та українців всім серцем… В нього немає сумнівів у тому, на чиїй стороні правда, тому що він бачить все на власні очі,

– пише Олексій.

Не перший візит Кріса в Україну

Кріс – військовий хірург, який пройшов місії по всьому світу. Зокрема, він вже побував у Сирії, Афганістані та Малі. Цікаво, що це не перший візит француза до України. Кріс був тут ще під час Євромайдану. А з 2014 року він разом з українцями проходив шлях війни, зокрема в Іловайську та Дебальцевому.

Нагадаємо, що ще станом на 6 березня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив про готовність близько 20 тисяч іноземців з 52 країн вступити в Інтернаціональний легіон та боротися на стороні України.

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