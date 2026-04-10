Движения стало меньше, – офицер "Рубежа" раскрыл, к чему готовится Россия на фронте

Пропагандисты жалуются, что у россиян нехватка личного состава непосредственно на линии фронта. Так оттуда еще и выводят определенное количество солдат для создания новых батальонов.

Офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш рассказал 24 Каналу, что официально Кремль рассказывает, что никаких проблем с личным составом у них нет. Но фактически ситуация совсем другая.

Что изменилось на фронте за последние месяцы?

По словам военного, российские пропагандисты уже жаловались, что некоторых оккупантов фактически забирают с линии фронта. И все это – для пополнения новых беспилотных батальонов.

Вы даже не представляете, какими лихими словами там это называют. Просто забирают солдат, чтобы создать новые батальоны. Затем высшее руководство обо всем этом будет отчитываться,

– отметил Отченаш.

При этом за последние несколько месяцев россияне начали значительно меньше передвигаться в полосе ответственности бригады "Рубеж". Если в ноябре фиксировали 100 – 130 перемещений противника за сутки, то сейчас – на уровне 50.

Враг действительно начал меньше действовать по двум причинам. Прежде всего они накапливают личный состав, чтобы пойти в атаку уже тогда, когда на фронте будет "зеленка". Тогда значительно труднее обнаружить продвижение врага. И также у них не хватает личного состава.

За последние 9 месяцев у россиян более чем 3,5 тысячи "200-ых" и "300-ых". И это только в полосе одной бригады. Что же тогда говорить об общих потерях на фронте? Эта цифра демонстрирует, насколько большие потери несет противник,

– отметил Отченаш.

