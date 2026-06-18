Об этом сообщает СБУ.

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Чем занимался военный в плену?

Речь идет о старшем стрелке Национальной гвардии Украины.

По данным следствия, в июне 2022 года он попал в плен к российским войскам и согласился на сотрудничество с оккупантами. После этого его назначили так называемым "завхозом" второго этажа барака № 8 в "Калининской исправительной колонии № 27" во временно оккупированной Горловке.

Следователи установили, что, занимая эту "должность", он жестоко обращался с другими военнопленными.

В частности, по указаниям захватчиков он оказывал на украинцев регулярное психологическое давление, угрожал насилием, а также заставлял выполнять тяжелые физические нагрузки,

– сообщили в СБУ.

Известно также, что в результате этих пыток погиб один пленный украинский воин, а десятки других получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В марте 2025 года военного освободили в рамках обмена пленными между Украиной и Россией. После этого правоохранители собрали многочисленные показания других освобожденных, которые находились вместе с ним в колонии.

Во время обыска по месту жительства следователи также обнаружили смартфон с доказательствами его причастности к преступлениям.

На основании собранных доказательств ему было предъявлено подозрение по части 2 статьи 431 Уголовного кодекса Украины – насилие или жестокое обращение с другими военнопленными со стороны военнопленного, являющегося старшим среди них.

Теперь подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.

К слову, недавно сотрудники СБУ в Ивано-Франковской области разоблачили двух иностранцев, которые работали на российские спецслужбы и занимались поджогами в западных регионах Украины. Злоумышленников приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.