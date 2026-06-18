Про це повідомляє СБУ.

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Чим займався військовий у полоні?

Йдеться про старшого стрільця Національної гвардії України.

За даними слідства, у червні 2022 року він потрапив у полон до російських військ і погодився на співпрацю з окупантами. Після цього його призначили так званим "завгоспом" другого поверху барака №8 у "Калінінській виправній колонії №27" у тимчасово окупованій Горлівці.

Слідчі встановили, що на цій "посаді" він жорстоко поводився із іншими військовополоненими.

Зокрема, за вказівками загарбників він здійснював на українців регулярний психологічний тиск, погрожував насильством, а також змушував виконувати важкі фізичні навантаження,

– повідомили в СБУ.

Відомо також, що внаслідок цих тортур загинув один полонений український воїн, а десятки інших – отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

У березні 2025 року військового звільнили в межах обміну полоненими між Україною та Росією. Після цього правоохоронці зібрали численні покази інших звільнених, які перебували разом із ним у колонії.

Під час обшуку за місцем проживання слідчі також виявили смартфон із доказами його причетності до злочинів.

На підставі зібраних доказів йому повідомили про підозру за частиною 2 статті 431 Кримінального кодексу України – насильство або жорстоке поводження з іншими військовополоненими з боку військовополоненого, який є старшим серед них.

Тепер підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі.

До слова, нещодавно співробітники СБУ на Івано-Франківщині викрили двох іноземців, які працювали на російські спецслужби та займалися підпалами у західних регіонах України. Зловмисників засудили до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна.