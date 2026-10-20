Минус 50 000 за месяц: военный эксперт раскрыл критический уровень потерь для российской армии

Потери российской армии на фронте могут лишить оккупантов возможности вести активные боевые действия. Если ежемесячно уничтожать 50 000 захватчиков, враг будет терять целый армейский корпус.

Об этом в эфире 24 Канала заявил военный эксперт Сергей Грабский. Силы обороны наносят упреждающие удары еще на подступах захватчиков к "серой зоне", значительно замедляя их продвижение. В то же время Москва сейчас способна пополнять личный состав лишь на 35–40 тысяч человек ежемесячно.

Сколько живой силы у врага

По оценке аналитика, достижение ежемесячных потерь оккупантов в 50 000 бойцов способно парализовать наступательный потенциал вражеской группировки на многих участках фронта. Однако для достижения такого результата украинской армии приходится выдерживать колоссальное давление.

Нужно осознать, что противника еще очень-очень много. И даже если предположить, что их 700 000, то 50 000 – это менее 10 % в месяц. Противник может восполнять потери где-то до 35–40 тысяч. Эта арифметика – это игра вдолгую, но это единственная игра, которую мы можем сегодня вести с противником для того, чтобы выдержать это безумное давление и делать все возможное для перехода к более активным боевым действиям,

– говорит Сергей Грабский.

Угроза Starlink и наемники Кремля

Военный эксперт также обратил внимание на опасность технологической зависимости сил безопасности и обороны. По его мнению, полная привязка к частной спутниковой сети Starlink несет риски для национальной безопасности, поскольку технические сбои или снижение скорости негативно влияют на работу дронов-перехватчиков и дальнобойного вооружения. Поэтому государству крайне необходимо создавать альтернативные средства связи.

Отдельно Грабский остановился на использовании Москвой рекрутов из стран Африки и Латинской Америки. Благодаря нефтяным поступлениям российское руководство нанимает иностранцев и отправляет их на штурмы без возврата, превращая в "одноразовых солдат" для боевой разведки и истощения украинских запасов боеприпасов.

Фейки врага и потребность в людях

Эксперт подчеркнул, что дезинформационные заявления Кремля о якобы взятии украинских городов, в частности Доброполья, направлены на создание иллюзии "побед" для российской телеаудитории. В то же время попытки проникновения диверсантов противника, наблюдаемые в районе Купянска, требуют надлежащего усиления вооруженных сил Украины.

Для таких действий не пошлешь робота, робот здесь не справится. Для таких действий нужны люди. Поэтому крайне необходимо делать все возможное для того, чтобы мобилизация была усилена. Никто за нас эту работу не сделает. Люди являются крайне важным элементом нашей победы,

– подчеркнул военный эксперт.

Добавим, что по состоянию на 20 октября потери личного состава оккупантов с начала полномасштабного вторжения превысили 1 миллион 568 тысяч человек.