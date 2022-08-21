Есть несколько причин, – военный эксперт прокомментировал регулярные потери танков россиян

Украинские бойцы продолжают героически бороться с российскими оккупантами и наносить им безумные потери, в том числе танковые. Есть несколько причин, почему россияне так массово теряют танки.

Одной из них была самоуверенность россиян, что они смогут просто двигаться колоннами танков. Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Почему россияне теряют танки

Однако украинские военные изобрели стратегию по уничтожению танков оккупантов. Так, бойцы ликвидируют первую машину танкового соединения и последнюю, если могут до нее достать, а когда колонна уже не может двигаться – уничтожают все остальные боевые машины.

Вторая – противотанковые средства, которые получила Украина – Javelin и NLAW. А также украинская "Стугна",

– объяснил Мусиенко.

Он отметил, что важным фактором является работа украинской артиллерии и координация беспилотников с ней для точности поражения. А также то, что у россиян вообще нет понимания того, что надо беречь технику. В стране-агрессоре заявляют, что якобы имеют 20 – 30 тысяч танков, поэтому и пренебрегают ими.

Из-за этого оккупанты потеряли большую часть новых модернизированных танков и сейчас снимают машины с хранения. Поэтому танки у них действительно есть, но "не все то железо поедет".

Мусиенко прокомментировал потери танков россиян: смотрите видео

Какую еще технику потерял враг

На протяжении почти шести месяцев наши военные мастерски превращают в металлолом технику врага. Каждый день на балансе врага становится все меньше машин, которыми он атакует нашу страну. Так, с 24 февраля 2022 года удалось уничтожить:

танков – 1907 (+8) единиц

боевых бронированных машин – 4212 (+17) единиц

артиллерийских систем – 1018 (+2) единиц

РСЗО – 266 (+0) единиц

средств ПВО – 141 (+0) единица

самолетов – 234 (+0) единицы

вертолетов – 197 (+0) единиц

БпЛА оперативно-тактического уровня – 803 (+8) единиц

крылатых ракет – 190 (+0) единиц

кораблей / катеров – 15 (+0) единиц

автомобильной техники и автоцистерн – 3137 (+7) единиц

специальной техники – 93 (+3) единицы.

Добавим, что больше всего потерь враг понес именно на Донецком направлении. Там как раз ведутся самые ожесточенные бои, ведь оккупанты не оставляют попыток выйти на административные границы области.