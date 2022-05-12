Военный эксперт назвал регион, куда Россия может бросить усиление

Спутник зафиксировал стягивание военной техники России на север оккупированного Крыма, расположенного вблизи Херсонщины. Страна-агрессор попытается выйти на административные границы этой области.

Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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"Даже украинское командование говорит, что Россия постарается выйти на административные границы Херсонской области. Для этого им нужны дополнительные силы", – рассказал военный эксперт.

По словам Мусиенко, россияне уже не раз пытались это сделать и прорывались даже в Николаев. Однако все эти нападения были отвергнуты украинскими военными.

Думаю, что так будет и в этот раз. Там есть понимание, чего ожидать, по каким направлениям и каким образом нужно это отражать. Подразделения на Юге уже настолько закалены боями, что вряд ли им (оккупантам – 24 канала) удастся. Однако они в первую очередь постараются полностью закрепить за собой Херсонщину. Александр Мусиенко Руководитель Центра военно-правовых исследований

Если же оккупантам что-нибудь удастся на этой территории, они могут попытаться двигаться дальше на Николаев. Сейчас они пытаются обстреливать и Днепропетровщину, откуда получает их реактивная артиллерия, расположенная на Херсонщине.

"Однако пока не видно сил, благодаря которым они могут прорваться физически. К сожалению, прогнозируемо, что Россия может там бросить усиление (на Херсонщине – 24 канала)", – отметил военный эксперт.

Впрочем, как добавил Мусиенко, украинские военные готовы к этому, поэтому будут встречать российских захватчиков "на должном уровне".

Ситуация в Херсонской области: последние новости

По данным ОК "Юг", оккупанты готовятся к захвату всей территории Херсонщины под свой контроль. Для этого вражеские войска подтягивают ресурсы, восстанавливают технические мощности и подготовку инженерных подразделений к наведению понтонно-мостовых переправ.

Оккупационные "власти Херсонщины" планируют обратиться к Владимиру Путину. Главу Кремля будут просить присоединить территорию области в состав России. Дмитрий Песков уже заявил, что это должно произойти якобы "легитимно, как было с Крымом".

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заверил, что власть отслеживает ситуацию в Херсонской области. Там фиксируют все преступления русских солдат и сотрудничество коллаборантов с ними.

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