Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, противовоздушная оборона – самая сложная военная система.

Читайте также Украине дают много новых систем ПВО: поможет ли это закрыть небо

Военный эксперт объяснил, как должна выглядеть структурированная система ПВО.

Чтобы понять эту единую систему, представьте шахматную доску и наложите ее на территорию Украины. Либо в черные, либо в белые квадратики расставляем эти машины. Вот так примерно выглядит сеть ПВО,

– отметил Черник.

Какая самая большая проблема украинского ПВО

По его словам, самая главная проблема заключается в том, что на сегодняшний день большинство зенитно-ракетных комплексов, которые имеет Украина, – это старые советские образцы, даже если они модернизированы в Европе.

Они сделаны в Советском Союзе. Враг знает принципы работы этих средств ПВО и ищет щели, как прорывать противовоздушную оборону,

– подчеркнул военный эксперт.

Черник отметил, что чем больше мы получим западных образцов, тем лучше.

"Враг не знает, как они работают в реальности. России придется прилагать огромные аналитические и разведывательные усилия, чтобы понять принцип работы западных установок", – сказал он.

"Мы можем защитить небо до 90%"

По словам военного эксперта, процесс закрытия украинского неба зависит от того, как скоро западные системы будут поступать в Украину.

Когда это все интегрируется, пройдет от нескольких недель до нескольких месяцев, и мы можем поднять защищенность нашего неба до 90%,

– подчеркнул Черник.

Почему украинцам следует быть осмотрительными

Он добавил, что невозможно закрыть небо на 100%, ведь даже в Израиле арабские ракеты по-прежнему прорывают высокотехнологичный железный купол.

Поэтому даже после получения новых систем ПВО нельзя будет расслабляться.

Когда мы слышим сигнал воздушной тревоги или звук дрона, нужно заботиться о своей безопасности,

– призвал Черник.

Когда могут прекратиться ракетные удары

Украинцы должны быть готовы к тому, что ракетные обстрелы будут продолжаться, пока мы окончательно не выбьем врага со своей территории и пока Россия не потерпит стратегическое военное поражение.

Должны готовиться к длительному противоборству. Израиль живет в этой угрозе более 70 лет, что не мешает ему экономически процветать. Нам нужно учиться жить так же,

– сказал военный эксперт.

Он добавил, что другой философии выживания у украинцев нет.

Петр Черник рассказал, сколько ракет осталось у Путина: смотрите видео

Запад поможет Украине закрыть небо: коротко