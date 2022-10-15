Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, протиповітряна оборона – чи не найскладніша воєнна система.

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Військовий експерт пояснив, як має виглядати структурована система ППО.

Щоб зрозуміти цю єдину систему, уявіть собі шахову дошку та накладіть її на територію України. Або в чорні, або в білі квадратики розставляємо оці машини. Отак приблизно виглядає мережа ППО,

– зазначив Черник.

Яка найбільша проблема української ППО

За його словами, найголовніша проблема полягає у тому, що на сьогодні більшість зенітно-ракетних комплексів, які має Україна, – це старі радянські зразки, навіть якщо вони модернізовані у Європі.

Вони виготовлені в Радянському Союзі. Ворог знає принципи роботи цих засобів ППО і шукає шпарини, як проривати протиповітряну оборону,

– наголосив військовий експерт.

Черник зазначив, що чим більше ми отримаємо західних зразків, тим краще.

"Ворог не знає, як вони працюють в реальності. Росії доведеться докладати величезних аналітичних та розвідувальних зусиль, аби зрозуміти принцип роботи західних установок", – сказав він.

"Ми можемо захистити небо до 90%"

За словами військового експерта, процес закриття українського неба залежить від того, як швидко західні системи надходитимуть до України.

Коли це все інтегрується, мине від декількох тижнів до декількох місяців, і ми можемо підняти захищеність нашого неба до 90%,

– наголосив Черник.

Чому українцям варто бути обачними

Він додав, що неможливо закрити небо на 100%, адже навіть в Ізраїлі арабські ракети досі проривають високотехнологічний залізний купол.

Через це навіть після отримання нових систем ППО не можна буде розслаблятися.

Коли ми чуємо сигнал повітряної тривоги або звук дрона, потрібно дбати про свою безпеку,

– закликав Черник.

Коли можуть припинитися ракетні удари

Українці мають бути готовими до того, що ракетні обстріли триватимуть, аж поки ми остаточно не виб'ємо ворога зі своєї території та поки Росія не зазнає стратегічної воєнної поразки.

Мусимо готуватися до тривалого протиборства. Ізраїль живе у цій загрозі понад 70 років, і це не заважає йому економічно процвітати. Нам треба вчитися жити так само,

– сказав військовий експерт.

Він додав, що іншої філософії виживання в українців немає.

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