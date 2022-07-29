Военный эксперт объяснил, почему Россия не может объявить даже частичную мобилизацию

Россия не способна провести на своих территориях даже частичную мобилизацию. Именно поэтому оккупанты не могут добиться никаких значительных успехов, ведь человеческий ресурс у них исчерпывается.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он также отметил, что оглашение общей мобилизации в россии, это признание поражения перед Украиной.

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"Российское общество не готово к участию в войне, это уже демонстрировали даже опрос", – объясняет Жданов.

Враг проводит мероприятия скрытой мобилизации и пытаются как-то пополнить ряды. Но объявить мобилизацию открыто – не могут, это будет признание поражения российской армии перед украинцами.

– убежден военный эксперт.

По словам Олега Жданова, объявление мобилизации можно будет считать личным политическим поражением путина, сама российская пропаганда сыграла с кремлевским диктатором злую шутку.

"Они настолько раскрутили машину пропаганды о непобедимости российской армии, что признание ее поражения будет политической смертью для самого путина", – убежден Жданов.

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