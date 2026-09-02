Путин заявил об "огромных цифрах": эксперт разобрал, что на самом деле произошло на фронте за лето

Владимир Путин отчетался о якобы масштабных успехах оккупационной армии, заявив о захвате сотен квадратных километров украинской территории за лето. Впрочем, реальные результаты боевых действий существенно отличаются от пропагандистских выдумок Кремля.

Военный эксперт, основатель фонда "Реактивная почта" Павел Нарожный рассказал 24 Каналу, что озвученные российским диктатором цифры являются полностью вымышленными и не соответствуют реальной ситуации на поле боя. По его словам, в ходе летней кампании враг так и не смог достичь ни одной из своих стратегических целей.

Почему Путин преувеличивает успехи на фронте?

Павел Нарожный подчеркнул, что если проанализировать ежедневные сводки Генерального штаба ВСУ за последние три месяца, то становится очевидным главное достижение Сил обороны – уничтожение вражеских поставок. Ежедневно украинские военные уничтожали около 500 единиц автомобильной техники и автоцистерн оккупантов.

Обратите внимание! Глава Кремля заявил, что Россия якобы в августе захватила 270 квадратных километров украинской территории и 15 населенных пунктов.

Это стало возможным, по его мнению, благодаря появлению большого количества дешевых беспилотников с системой Starlink. Они способны проникать вглубь тыла противника на расстояние до 200 километров от линии фронта вплоть до государственной границы.

Сейчас ведутся переговоры о включении Starlink и на территории России, чтобы мы могли уничтожать эту логистику и там,

– отметил военный эксперт.

Нарожный опроверг слова Путина о якобы захвате 270 квадратных километров территории только за август. По данным украинских и западных OSINT-аналитиков, опирающихся на спутниковые снимки, реальные потери Украины за август составляют около 53 квадратных километров, а цифра 270 отражает скорее динамику за последние полгода.

Военный эксперт опроверг заявление Путина о захвате украинской территории: смотрите видео

Несмотря на давление, линия фронта остается практически неизменной. Оккупанты увязли в боях в Константиновке, не смогли приблизиться к Славянску или Краматорску и остановились в 22–24 километрах от Сум, не имея возможности пройти эту критическую точку.

270 квадратных километров в масштабах Украины – это незначительная площадь. Ни одно из ключевых направлений они взять не смогли,

– пояснил основатель фонда "Реактивная почта".

Не добившись успехов непосредственно на линии соприкосновения и на юге Украины, россияне прибегают к ударам по гражданской инфраструктуре. Например, из-за бессилия на фронте враг разрушил ТЭЦ в Херсоне, пытаясь оставить город без тепла.

"Мы сейчас перешли в такую фазу войны, которую можно назвать войной городов. То есть наносится больше ударов по нашему тылу и гражданским объектам, чем противник добивается каких-либо успехов непосредственно на поле боя", – подытожил Павел Нарожный.