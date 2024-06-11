Способна ли Россия на масштабные наступательные действия: военный эксперт оценил ресурс врага

ISW пишет, что пополнение российской армии новобранцами не позволит ей проводить масштабные наступательные операции летом на нескольких направлениях. Поскольку новые резервы не могут действовать как силы проникновения первого и второго эшелонов.

Военный эксперт Сергей Грабский сказал 24 Каналу, что разделяет мнение американских аналитиков. Противник действительно не имеет достаточных логистических возможностей, чтобы в соответствующих объемах быстро накопить ресурсы для проведения наступления на нескольких оперативных участках фронта.

Смотрите также Тяжелые бои в Часовом Яру и провокация россиян в Рыжевке: как изменилась линия фронта за неделю

Тотальный дисбаланс в России

По словам военного эксперта, российско-украинская война – это война не просто людей и столкновения отдельных единиц, а война подразделений и техники. Чтобы ею эффективно управлять, нужно готовить экипажи. Однако в России отсутствует учебная база в объемах, которых требует война. В этом есть определенный лимит, не нужно демонизировать противника.

Россияне стараются максимально обучать своих солдат, но не всегда достигают нужных результатов. Особенно при тех колоссальных потерях человеческого ресурса, которые имеем сейчас. Поэтому противник, имея большое количество людей, может лишь ограниченно подготовить соответствующий боевой потенциал.

С этим связана ограниченность его действий. Также сила противодействия украинских Сил обороны растет, что заставляет противника нести большие потери. Именно поэтому в ближайшее время не говорится о том, что враг может где-то сосредоточить какую-то большую группировку войск. Невозможно технически и оперативно сделать это скрыто и начать масштабное наступление,

– подчеркнул Грабский.

Оккупанты будут продолжать действовать на открытых участках фронта. Вероятно, будут проводить отвлекающие операции на Черниговщине и Сумщине. При этом наблюдается, что нынешний алгоритм боевых действий врага исключает возможность качественного изменения характеристик боев, в которые вынужденно "подбрасывает дрова".

Актуальные потери россиян в войне

По состоянию на 10 июня российская армия потеряла более 519 750 захватчиков. Из них 1 190 – удалось уничтожить за сутки 9 июня. Потери россиян в технике не меньше.

Так, с начала полномасштабного вторжения украинские военные уничтожили: