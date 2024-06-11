Військовий експерт Сергій Грабський сказав 24 Каналу, що поділяє думку американських аналітиків. Противник справді не має достатніх логістичних можливостей, аби у відповідних обсягах швидко накопичити ресурси для проведення наступу на декількох оперативних ділянках фронту.

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Тотальний дисбаланс у Росії

За словами військового експерта, російсько-українська війна – це війна не просто людей та зіткнення окремих одиниць, а війна підрозділів та техніки. Аби нею ефективно керувати, потрібно готувати екіпажі. Однак у Росії відсутня навчальна база в обсягах, яких потребує війна. У цьому є певний ліміт, не потрібно демонізувати противника.

Росіяни намагаються максимально навчати своїх солдатів, але не завжди досягають потрібних результатів. Особливо за тих колосальних втрат людського ресурсу, які маємо натепер. Тому противник, маючи велику кількість людей, може лише обмежено підготувати відповідний бойовий потенціал.

З цим пов'язана обмеженість його дій. Також сила протидії українських Сил оборони зростає, що змушує противника зазнавати більших втрат. Саме тому на найближчий час не мовиться про те, що ворог може десь зосередити якесь велике угрупування військ. Неможливо технічно й оперативно зробити це приховано та почати масштабний наступ,

– наголосив Грабський.

Окупанти продовжуватимуть діяти на відкритих ділянках фронту. Імовірно, проводитимуть відвертальні операції на Чернігівщині та Сумщині. Заразом спостерігається, що нинішній алгоритм бойових дій ворога виключає можливість якісної зміни характеристик боїв, у які вимушено "підкидає дрова".

Актуальні втрати росіян у війні

Станом на 10 червня російська армія втратила понад 519 750 загарбників. З них 1 190 – вдалося знищити за добу 9 червня. Втрати росіян у техніці не менші.

Так, з початку повномасштабного вторгнення українські військові знищили: