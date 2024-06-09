Такий висновок зробили в ISW, проаналізувавши заяви українського військового оглядача Костянтина Машовця. Й хоча ворог щомісяця мобілізує близько 30 тисяч росіян, втім такі ресурси є обмеженими для наступу на різних напрямках.

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Росія не зможе проводити наступ відразу на кількох напрямках

Аналітики ISW проаналізували заяви Машовця, який 8 червня стверджував, що частина з 30 тисяч окупантів, яких Росія призиває до армії щомісяця, прибуває на передову як заміна й підкріплення. Втім, навіть такий темп мобілізації дозволяє Кремлю формувати лише обмежені оперативні та стратегічні резерви.

Так, у середньому кожне вороже угруповання військ отримує близько 1 000 – 1 500 мобілізованих щомісяця. Якщо угруповання проводить активні штурми, то може отримати й близько 2 000 новобранців. Нині Росія має 6 угруповань, які ведуть загарбницьку війну. Таким чином, Машовець припускає, що окупаційна армія щомісяця отримує 6 – 12 тисяч новобранців.

В Інституті вивчення війни наголосили, що ця цифра є цілком реальною, адже у січні й квітні 2024 року повідомлялося про те, що Росія набирає близько 30 тисяч військових щомісяця. Втім, не всі відразу відправляються на фронт. Частина мобілізованих виконує функції бойового забезпечення і підтримки бойової служби або пізніше, після навчання, візьме на себе функції бойових завдань.

Окрім того, днями Путін заявляв, що від початку 2024 року Росія буцімто вже мобілізувала 160 тисяч військовослужбовців. В ISW вважають, що ця цифра також узгоджується з тим, що Кремль щомісяця набирає 30 тисяч новобранців.

Однак, Росія зазнає втрат, які рівні або трохи менші, ніж рівень новостворених сил. Такі темпи мобілізації лише допомагають Кремлю підтримувати кількість особового складу в угрупованнях, однак таких сил недостатньо для проведення масштабних наступальних операцій на кількох напрямках фронту.

Ці обмежені російські резерви оперативного і стратегічного рівня, про які повідомляється, швидше за все, будуть недостатніми для підтримки одночасних широкомасштабних наступальних зусиль на декількох напрямках. Російському військовому командуванню, ймовірно, доведеться обрати один основний напрямок під час очікуваної літньої наступальної операції, якщо воно має намір використати ці резерви для підтримки широкомасштабної наступальної операції,

– мовиться у звіті аналітиків.

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