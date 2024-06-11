Мощные прилеты: военный эксперт ответил, где в Крыму было шумно

В ночь на 10 июня во временно оккупированном Крыму раздавалось много взрывов. Оккупанты жаловались на прилеты.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев, отметив, что первые известия о взрывах в Крыму ему сообщили местные жители еще в два часа ночи. Там рассказывали, что интенсивно работает российская ПВО. Но были прилеты.

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Что известно о взрывах в Крыму 10 июня

Как отметил Селезнев, уже была информация, что российская ПВО не смогла перехватить ни одну ракету. Кроме того, на севере Крыма, где удалось уничтожить комплекс С-300/С-400, проводили противодиверсионные мероприятия. Оккупанты перекрыли дороги, а местных не запускали в населенные пункты, которые расположены рядом с местом попадания.

Очевидно, что целью атаки были вражеские зенитные ракетные комплексы. Также продолжается работа по уничтожению РЛС.

Я думаю, что сейчас украинские Силы обороны играют себе в такую игру. Мы системно и методично разрушаем элементы ПВО оккупантов в Крыму, а они стягивают дополнительные ресурсы из разных уголков России,

– рассказал Селезнев.

Не стоит забывать, что сейчас враг снова начал использовать Керченский мост для железнодорожных перевозок. В свое время они разгружали его с помощью железнодорожных паромных переправ. Но после ударов по ним они вынуждены снова сильнее нагружать Крымский мост.

Что касается двух паромных переправ для железнодорожной перевозки, то они получили серьезные повреждения и требуют длительного ремонта. У врага начинает хромать логистика,

– сказал Селезнев.

Взрывы в Крыму: коротко