Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев, отметив, что первые известия о взрывах в Крыму ему сообщили местные жители еще в два часа ночи. Там рассказывали, что интенсивно работает российская ПВО. Но были прилеты.
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Что известно о взрывах в Крыму 10 июня
Как отметил Селезнев, уже была информация, что российская ПВО не смогла перехватить ни одну ракету. Кроме того, на севере Крыма, где удалось уничтожить комплекс С-300/С-400, проводили противодиверсионные мероприятия. Оккупанты перекрыли дороги, а местных не запускали в населенные пункты, которые расположены рядом с местом попадания.
Очевидно, что целью атаки были вражеские зенитные ракетные комплексы. Также продолжается работа по уничтожению РЛС.
Я думаю, что сейчас украинские Силы обороны играют себе в такую игру. Мы системно и методично разрушаем элементы ПВО оккупантов в Крыму, а они стягивают дополнительные ресурсы из разных уголков России,
– рассказал Селезнев.
Не стоит забывать, что сейчас враг снова начал использовать Керченский мост для железнодорожных перевозок. В свое время они разгружали его с помощью железнодорожных паромных переправ. Но после ударов по ним они вынуждены снова сильнее нагружать Крымский мост.
Что касается двух паромных переправ для железнодорожной перевозки, то они получили серьезные повреждения и требуют длительного ремонта. У врага начинает хромать логистика,
– сказал Селезнев.
Взрывы в Крыму: коротко
- Силы обороны Украины ударили по Крыму 10 июня. Уже опубликовали спутниковые снимки поражения комплекса С-300/С-400.
- В Генштабе подтвердили, что удалось нанести успешный удар по двум зенитным ракетным дивизионам С-300 и одному дивизиону С-400. Ни одну ракету ПВО россиян не перехватила.
- В конце мая Украина ударила по паромной переправе оккупантов в Крыму. Этот объект был важным для логистики россиян на полуострове.