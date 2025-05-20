Смело и "с искрой": водитель ГУР эвакуировал подбитый россиянами броневик с поля боя

На Купянском направлении водитель ГУР смог профессионально эвакуировать с поля боя подбитый россиянами броневик. Таким образом удалось спасти технику, которую бойцы были вынуждены покинуть.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки.

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Героический поступок водителя ГУР

Бойцы "Спецподразделения Тимура", что подчиняется ГУР Украины на днях поехали на боевое задание на Купянском направлении. Там они попали под обстрел россиян, оккупанты ударили по их броневику M1224 MaxxPro.

К счастью, снаряд не смог пробить машину, поэтому воины не пострадали. Они вышли из броневика и отошли из зоны поражения.

Спасти такую необходимую технику решил военный из подразделения логистики. Он добрался до броневика, на месте убедился, что двигатель исправен, поэтому решил его эвакуировать. Так на трех колесах со скрежетом металла по асфальту он успешно довез MaxxPro к украинским позициям.

Эпическое видео с фронта, которое в очередной раз подтверждает, что война – это испытание для силы воли и логистики, зафиксировали аэроразведчики подразделения,

– пишут в управлении разведки.

Боец ГУР эффектно эвакуировал броневик из зоны поражения: смотрите видео

Напомним, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов ранее комментировал ситуацию относительно летнего наступления оккупантов. По его словам, возле Харькова и Сум россияне не будут существенно действовать. В Днепропетровской области серьезных изменений также не ожидается, до Днепра противнику еще далеко.

Также Буданов не особо радуется возможному продвижению в переговорном процессе. Начальник ГУР говорит, что это не всегда означает победу, результат переговоров может быть непредсказуемыми.