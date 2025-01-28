В Украине изменили срок заключения контракта для военных капелланов, – Минобороны

Кабмин увеличил срок заключения контракта для военных капелланов. Теперь они будут иметь шесть месяцев с момента получения мандата.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

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Что известно о новых изменениях относительно капелланов

Кабмин внес изменения в Положение о выдаче мандата на право осуществления военной капелланской деятельности. Теперь кандидаты будут иметь шесть месяцев вместо трех для заключения контракта после получения мандата.

Отмечается, что теперь копии мандатов будет предоставлять Государственная служба по этнополитике и свободе совести, а не религиозные организации. При увольнении капелланов военные формирования будут информировать и службу, и соответствующие органы исполнительной власти.

Эти изменения – не просто совершенствование процедур, а забота о наших военных, которые ежедневно защищают Украину. Стремимся устранить лишние преграды и обеспечить наших защитников любой поддержкой, в том числе и духовной,

– отметил заместитель министра обороны бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Новые правила будут способствовать надлежащему укомплектованию должностей Службы военного капелланства.

К слову, в январе на сайте 24 Канала вышло интервью с Андреем "Капелланом" Полухиным, который в свое время участвовал в обороне Донецкого аэропорта. Мужчина поехал туда как помощник капеллана, но впоследствии изменил специализацию, став боевым медиком.