Об этом говорится в письме президента США Джо Байдена к спикеру Палаты представителей и председателю Сената относительно отчета о военных полномочиях, обнародованном Белым домом, сообщает 24 Канал.

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Каков военный контингент США в Европе

В письме говорится, что "с целью поддержки антитеррористических усилий США продолжают сотрудничать с партнерами по всему миру".

В этом контексте Соединенные Штаты развернули силы для проведения антитеррористических операций, а также для консультирования, помощи и сопровождения сил безопасности отдельных иностранных партнеров в антитеррористических операциях,

– пишут в письме.

В отчете также указано, что в европейских странах НАТО базируются примерно 80 тысяч военных США. Среди их задач – "успокоение союзников США и сдерживание дальнейшей российской агрессии".

Напомним, весной 2022 года западные СМИ писали, что США могут оставить в Европе военный контингент в 100 тысяч военнослужащих. На этот шаг Вашингтон якобы мог пойти в случае, если Россия не прекратит полномасштабную войну против Украины и не перестанет угрожать Финляндии, Швеции и НАТО в целом.