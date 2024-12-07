Про це йдеться у листі президента США Джо Байдена до спікера Палати представників та голови Сенату щодо звіту про військові повноваження, оприлюдненому Білим домом, повідомляє 24 Канал.

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Яким є військовий контингент США в Європі

У листі йдеться, що "з метою підтримки антитерористичних зусиль США продовжують співпрацювати з партнерами по всьому світу".

У цьому контексті Сполучені Штати розгорнули сили для проведення антитерористичних операцій, а також для консультування, допомоги та супроводу сил безпеки окремих іноземних партнерів в антитерористичних операціях,

– пишуть у листі.

У звіті також зазначено, що в європейських країнах НАТО базуються приблизно 80 тисяч військових США. Серед їхніх завдань – "заспокоєння союзників США і стримування подальшої російської агресії".

Нагадаємо, навесні 2022 року західні ЗМІ писали, що США можуть залишити в Європі військовий контингент у 100 тисяч військовослужбовців. На цей крок Вашингтон нібито міг піти у випадку, якщо Росія не припинить повномасштабну війну проти України і не перестане загрожувати Фінляндії, Швеції та НАТО загалом.