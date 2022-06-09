Военный купил и передал ВСУ 8 австрийских бронеавтомобилей Pinzgauer

Украинский военный с позывным "Гора" приобрел для армии 8 бронеавтомобилей Pinzgauer. До полномасштабной войны мужчина был успешным предпринимателем, а сейчас регулярно помогает войску.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины. Имя военного неизвестно.

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Бронеавтомобили уже передали армии

В Минобороны сообщили, что 2 бронеавтомобиля Pinzgauer уже передали на нужды Территориальной обороны, 6 – на нужды Вооруженных Сил Украины.

Военнослужащий, купивший бронированные автомобили, пообещал после победы в войне раскрыть свое имя и заверил, что будет помогать, пока это нужно. Его процитировали на странице в фейсбуке Территориальной обороны.

Вся моя помощь украинской армии анонимна, чтобы никто не знал моей фамилии или видел лицо. Я делаю свое дело, то, что должен делать в такие времена. Буду там, где моя помощь нужна больше всего. Знаю и понимаю все нужды. После победы обязательно раскрою себя,

– подчеркнул "Гора".

Потери оккупантов на фронте

Pinzgauer – это многоцелевые универсальные машины, производителем которых является BAE Systems Land Systems. Автомобили оснащены дополнительной модульной броней. Машина обеспечивает защиту от огня из стрелкового оружия, осколков артиллерийских снарядов и взрывов.

Украинские защитники и защитницы уже 106-е сутки противостоят российским оккупантам. Наши воины делают все возможное и невозможное, чтобы приблизить наше государство к победе. По состоянию на 8 июня потери оккупационных войск составляют:

около 31 500 человек по личному составу;

1393 танков;

3 429 боевых бронированных машин;

703 артиллерийские системы;

213 реактивных систем залпового огня;

96 единиц средств противовоздушной обороны;

212 самолетов;

178 вертолетов;

559 беспилотников;

125 крылатых ракет;

13 кораблей и катеров;

2 406 единиц автомобильной техники и автоцистерн;

53 единицы специальной техники.

В Генштабе отмечают, что количество ликвидированных оккупантов ориентировочно. Причина этого – активные боевые действия, усложняющие подсчет.

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