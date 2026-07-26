Это 90% всех ранений: военный медик сказал, какие травмы чаще всего получают на фронте

За четыре года способы ведения войны приобрели принципиальные изменения, в частности, став более технологичными. Это повлияло и на то, какие ранения получают украинские военные на поле боя, и на вызовы, с которыми сталкиваются военные медики.

Командир 2-й медицинской роты Первого отдельного медицинского батальона Артем "Морфей" рассказал 24 каналу о том, какие типы ранений военных встречаются чаще всего. Он также объяснил, с чем это связано.

Какие ранения сейчас фиксируются чаще всего?

"Морфей" подчеркнул, что, например, в 2022 году самая страшная вещь, которую встречали бойцы на поле боя, был танк. Соответственно, было много ранений в результате поражений именно танковыми снарядами и также из минометов.

Сейчас львиная доля ранений – около 90% – поражения вследствие ударов дронов, FPV-дронов, "Ланцетов", "Молний" и т.д. Есть и свой характер поражений, это в большинстве своем политравма – когда поражается много полостей, конечности. Один раненый может иметь повреждения рук, ног, грудной клетки, живота, открытые или закрытые черепно-мозговых травм,

– объяснил военный медик.

В то же время плотное применение дронов на фронте значительно усложняет работу медиков, оказывающих помощь непосредственно на поле боя и эвакуирующих раненых .

По словам Артема "Морфея", это не его сфера экспертизы, потому что у медицинского батальона нет боевых медиков, находящихся в зонах приближенных к линии столкновения. В общем разные бригады, разные подразделения имеют разные подходы.

Командир медицинской роты об особенностях встречающихся сегодня на войне ранений: смотрите видео

"Однако тенденция в целом такова, что боевые медики находятся дальше линии столкновения – либо на пунктах сбора раненых, либо на точках передачи", – подчеркнул командир 2-й медицинской роты ПОМБ.

Он добавил, что на точки передачи приезжает определенный эвак и затем пациент передается в медицинскую эвакуацию. И медевак в целом сейчас оперирует на большем расстоянии от столкновения, чем это было год или два назад.

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