Наводил вражеские ракеты на полигоны с бойцами ВСУ: по материалам ГБР будут судить военного

Работники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении военнослужащего, который "сливал" данные ФСБ России о дислокации учебных полигонов в Одесской области. Обвинительный акт уже направили в суд.

Процессуальное руководство осуществляла Одесская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГБР.

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Что известно о деле военного, который сотрудничал с ФСБ?

ГБР во взаимодействии со Службой безопасности Украины установило, что с начала 2025 года фигурант дела собирал информацию и через знакомого за рубежом передавал данные для российского ФСБ с разъяснением координат военного полигона и количества военнослужащих, которые на нем находятся.

Отмечается, что жизнь собратьев он оценивал от 3 тысяч гривен за каждую "наводку". Правоохранители разоблачили и задержали предателя в марте 2025 года, таким образом предотвратив будущий обстрел полигона с украинскими военнослужащими.

Сейчас его обвиняют в государственной измене. Агенту ФСБ грозит пожизненное лишение свободы.

К слову, ранее в Ровенской области СБУ разоблачила и задержала российского корректировщика, который собирал данные для ударов по украинским аэродромам. Злоумышленник передавал координаты военных объектов на Западе Украины. Его удалось задержать во время съемки одного из объектов ВСУ.