В Финляндии подтвердили поражение российского судна "Спарта 2" украинскими беспилотниками. После атаки дрейфующее судно вошло в территориальные воды Финляндии, а Москва опасается, что тайный груз на борту будет раскрыт.

В эфире 24 Канала председатель Рады резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал о последствиях поражения корабля для противника. Он отметил, что этот инцидент стал болезненным ударом по военной логистике агрессора и продемонстрировал беспомощность российского флота даже в Балтийском море.

Что скрывал судно, находящееся под санкциями

По словам эксперта, подчиненное Министерству обороны России судно имеет долгую историю сомнительных рейсов. Судно выполняло не только задачи по транспортировке военных грузов.

Оно замечалось не только в том, что перевозило оружие – на нем перевозили и контрабанду. Есть упоминания, что оно занималось перевозкой так называемых взяток в виде золота, драгоценных камней или наркотических веществ. У него большая бесславная история, поэтому неудивительно, что оно так заканчивает свою деятельность,

– подчеркнул военный.

Сейчас аварийное судно пытаются потушить как российские пожарные корабли, так и спасательные службы Финляндии и Эстонии. Перспектива допуска иностранных специалистов на борт вызвала настоящую тревогу в Кремле.

Создается впечатление, что россияне были бы более довольны, если бы это судно затонуло, чем если бы его спасли. Если Россия запретит доступ спасателям других стран, всем станет ясно: им есть что скрывать,

– пояснил гость эфира.

Иван Тимочко о повреждении российского судна "Спарта 2": видео

Логистический тупик агрессора

Иван Тимочко убежден, что Москва вряд ли решится на оперативное изменение морских маршрутов из-за высокой бюрократической и навигационной сложности подобных решений.

Пока россияне не подвергнут ударам сотню-другую танкеров, вряд ли они изменят маршруты. В этом их упрямство. Изменять такие маршруты чрезвычайно сложно: нужно предупреждать мировые корпорации, тратить огромные ресурсы на аналитику и спутниковую навигацию,

– отметил эксперт.

Он также добавил, что официальное выявление контрабанды или незадекларированного военного груза может привести к полному запрету на прием российских кораблей в портах большинства стран мира.

Напомним, что 21 ноября в нейтральных водах Финского залива дроны атаковали грузовое судно Sparta II, в результате чего финские власти в вводила ограничения у для судоходства и авиации. В то же время аналитики отмечали, что операция продемонстрировала существен расширение географии ударов е по вражеским силам.