Военный объяснил, почему "конфликт" между Зеленским и Залужным является вбросом и запустил флешмоб

В соцсетях распространяют информацию о якобы конфликте между президентом и главнокомандующим ВСУ. Военный Валерий Маркус объяснил, почему верить в это не нужно.

В соцсетях распространяют разные вбросы о конфликте между Валерием Залужным и Владимиром Зеленским. Большинство из них касаются рейтингов популярности и снятия Залужного с должности.

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Маркуса встревожило, что эту тему подхватили даже кадровые офицеры, поэтому он решил объяснить, почему такая информация является вбросом.

Конфликт пытаются спровоцировать российские агенты

Украина сражается с россией и на военном, и дипломатическом уровнях. Поэтому Залужный своей деятельностью дополняет рейтинг Зеленского и наоборот.

Если кто-либо из них пойдет в открытый конфликт друг с другом – потеряют оба государственных института, причем потеряют катастрофически. Это настолько очевидно, что я уверен в понимании последствий обеими сторонами. Поэтому я не верю, что кто-либо из них желает этого конфликта или рассматривает подобную возможность,

– заявил Маркус.

Так называемый конфликт пытаются любым способом спровоцировать российские агенты. По словам Маркуса, некоторые чиновники и политические деятели имеют в этом свои интересы. Потому и создают соответствующий информационный фон.

Военный ВСУ рассказал, что сейчас работает над созданием специального полка и общается и с Офисом Президента, и лично с Залужным. С обеих сторон он испытывает одинаковую поддержку и попытки быстро решить проблемы.

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Маркус запустил флешмоб, чтобы показать, что украинцев невозможно разделить

Военный подчеркнул, что последствия распространения таких вбросов являются критическими во время войны. Поэтому он решил выразить поддержку президенту и главнокомандующему. Маркус попросил украинцев присоединиться и запустил флешмоб. Чтобы продемонстрировать единство нашего народа, он призвал опубликовать на своих страницах в соцсетях следующий текст:

"Я, как гражданин Украины, выражаю полную поддержку и уважение к нашему главнокомандующему. Никакие информационные атаки не изменят моего мнения, я буду оценивать деятельность нашего главнокомандующего только по результатам боевых действий в войне с врагом, напавшим на нашу страну. Если враги государства или враги государства" недобросовестные чиновники спровоцируют кризис в военном руководстве страны, я буду защищать свою позицию как ответственный гражданин.

Также выражаю свое уважение к президенту и его деятельности во время войны с россией и готов его поддержать в любых решениях, даже непопулярных, направленных на победу над врагом и объединение усилий политического и военного крыла управления государством. Готов пожертвовать своим благополучием и комфортом для достижения общей цели. Моя позиция независима от личных политических предпочтений."

Что этому предшествовало

Информацию о якобы конфликте между Залужным и Зеленским начали распространять после того, как президент призвал Генштаб отменить требование о передвижении военнообязанных между областями только по разрешению военкомата. Тогда Генштаб послушал президента и разрешил беспрепятственно передвигаться. После этого президент заверил, что никаких недоразумений между ним и Залужным нет. Однако некоторые решили раздуть из этого "конфликт".

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