Несколько целей: военный обозреватель предположил цель ночного массированного обстрела Украины

Российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар в ночь на 1 июня. Это была комбинированная атака с одним неожиданным нюансом.

Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, отметив, что на этот раз оккупанты использовали большое количество различных средств поражения. Были ракеты воздушного и морского базирования, дроны-камикадзе "Шахед" и т.п.

Смотрите также Попадание по энергетике и пострадавшие среди гражданских: все о массированной атаке Украины 1 июня

Важный нюанс ракетного удара 1 июня

Как отметил Шарп, это была достаточно длительная атака. Конечно, оккупанты пытались обойти украинские системы ПВО.

На этот раз россияне начали говорить, что этот удар был ответом на украинские атаки. Они только недавно начали вкидывать такие тезисы. Это может свидетельствовать о том, что различные взрывы в России действительно болезненны для захватчиков.

В заявлении российского минобороны было указано, что это "ответ". Это – показательный момент. Ранее Россия наносила и более масштабные удары просто из-за того, что им так хотелось. Говорили о каких-то "наемниках", предприятиях ВПК. Здесь есть два момента. Получается, что удары по России действительно болезненны для оккупантов. И, возможно, Россия едва меняет правила "игры". В том смысле, что "вот вы не будете бить по нашим важным объектам – и, возможно, мы не будем бить по вашим",

– сказал Шарп.

Несмотря на это, пока рано утверждать, что Россия действительно пытается затеять такую "игру". Но заявления оккупантов об "ответе" являются показательными.

Известно, что Россия снова ударила по объектам энергетической инфраструктуры. Таким образом Кремль хочет нанести Украине экономический ущерб. Параллельно они пытаются сделать некомфортные условия для проживания в нашем государстве.

Не стоит забывать, что также Россия хочет заставить, чтобы Украина тратила ресурсы на защиту объектов в тылу. Эти же средства ПВО и ракеты к ним могли быть использованы на фронте.

Ракетная атака 1 июня: коротко