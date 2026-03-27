Резких перепадов в поставках ракет к Patriot не будет, – обозреватель сказал, почему США это не выгодно

СМИ сообщали, что США могут перенаправить часть ракет к ЗРК Patriot, которые закупили Украине через программу PURL, на Ближний Восток. Но не факт, что они решатся пойти на такой шаг.

Военный обозреватель Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, что резких перепадов в поставках ракет к Patriot точно не будет. По его мнению, самим Соединенным Штатам невыгодно начинать эту историю. Хотя, конечно, сейчас американское оружейное лобби в Республиканской партии может "надувать щеки" и рассказывать о безумном дефиците, чтобы наращивать себе выгоду.

Почему США вряд ли уменьшат поставки ракет ПВО для Украины?

По словам Тимочко, уже есть определенные заключенные контракты с европейцами на поставку ракет к Patriot. Там предусмотрены различные сложные бюрократические процессы, которые стороны обязаны выполнять. Соответственно просто все перебросить на другое направление вряд ли возможно.

Уже были попытки США прекратить нам поставлять ракеты. Знаем, что потом произошло. Американские чиновники ездили к покупателям и убеждали, что Штаты являются надежным поставщиком. Репутацию строили годами, а потерять могут за один день,

– сказал Тимочко.

Не стоит забывать, что такие ненадежные действия Соединенных Штатов подталкивают конкурентов развиваться и масштабироваться. Это касается производителей того же зенитного ракетного комплекса SAMP/T, новейшая версия которого таки должна сбивать российскую баллистику.

