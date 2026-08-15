Он упомянул о совместной борьбе обоих народов против российских оккупантов. Об этом президент сообщил в соцсетях.

Что сказал Зеленский?

Украина официально поздравила Польшу со 106-й годовщиной Варшавской битвы. Глава государства отметил, что тогда решилась судьба польского народа и государства. Он подчеркнул, что наступление большевиков удалось остановить благодаря совместным усилиям.

106 лет назад украинские военные помогли защитникам Польши отстоять Варшаву и сдержать продвижение большевиков на запад. И точно так же сейчас должна проиграть Москва, и точно так же сейчас важны объединенные усилия народов, и точно так же сейчас решается судьба государств – Украины и наших соседей,

– заявил Зеленский

Он призвал помнить, как много оба народа могут достичь, помогая друг другу. Также президент Украины подчеркнул важность борьбы за свободу.

Напомним, что украинские военные не получили приглашения на парад. В то же время там присутствовали участники из США, Канады, Литвы и других государств-партнеров.