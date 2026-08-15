Об этом сообщили на сайте президента Польши.

В субботу около 2 тысяч военнослужащих и 300 единиц авиационной техники приняли участие в масштабном военном параде на варшавской Вислостраде.

В Гдине также состоялся военно-морской парад, который продемонстрировал подготовку и мастерство моряков. Все мероприятия прошли в рамках празднования Дня Вооруженных сил.

Военный парад в Польше: смотрите видео

После показательного выступления десантников, которые во время спуска развернули польский национальный флаг, парад начался.

В его "воздушной части" были представлены, в частности, правительственные Boeing 737 и Gulfstream G550, французские истребители Rafale, а также новейшее пополнение польских ВВС – истребители F-35.

В начале парада президент Польши Кароль Навроцкий присвоил 21 офицеру генеральские и адмиральские звания.

Снаряжение, которое мы видим сегодня, было приобретено благодаря налогам, уплаченным поляками. Мы должны осознавать, что на протяжении веков на флагах Вооруженных сил Польши было написано: Бог, Честь и Отечество, а не безопасность,

– заявил Навроцкий.

Парад растянулся на несколько километров, а военнослужащие и техника двигались в четко выстроенном строю с постоянной скоростью около 8 километров в час.

Парад в Польше / Фото tvn24

Напомним, что Украина не получала приглашения принять участие в военном параде Польши. Несмотря на это, к торжествам присоединились военнослужащие ряда стран-партнеров. В частности, в параде примут участие представители США, Канады, Австралии, Литвы, Эстонии, Швеции, Румынии и других государств.

Однако недавно украинские военнослужащие впервые приняли участие в военном параде по случаю Дня взятия Бастилии в Париже. Мероприятие прошло при участии президента Франции Эммануэля Макрона, а также почти 30 глав государств и правительств.