Про це повідомили на сайті президента Польщі.

У суботу близько 2 тисяч військовослужбовців і 300 одиниць авіаційної техніки взяли участь у масштабному військовому параді на варшавській Віслостраді.

У Гдині також відбувся військово-морський парад, який продемонстрував підготовку та майстерність моряків. Усі заходи пройшли в межах святкування Дня Збройних сил.

Військовий парад у Польщі: дивіться відео

Після показового виступу десантників, які під час спуску розгорнули польський національний прапор, парад розпочався.

У його "повітряній частині" представили, зокрема, урядові Boeing 737 і Gulfstream G550, французькі винищувачі Rafale, а також новітнє поповнення польських ВПС – винищувачі F-35.

На початку параду президент Польщі Кароль Навроцький присвоїв 21 офіцеру генеральські та адміральські звання.

Спорядження, яке ми бачимо сьогодні, було придбане завдяки податкам, сплаченим поляками. Ми повинні усвідомлювати, що протягом століть на прапорах Війська Польського було написано: Бог, Честь і Вітчизна, а не безпека,

– заявив Навроцький.

Парад розтягнувся на кілька кілометрів, а військовослужбовці та техніка рухалися чітко визначеним строєм із постійною швидкістю близько 8 кілометрів за годину.

Парад у Польщі / Фото tvn24

Нагадаємо, що Україна не отримувала запрошення взяти участь у військовому параді Польщі. Попри це до урочистостей долучилися військовослужбовці низки країн-партнерів. Зокрема, у параді братимуть участь представники США, Канади, Австралії, Литви, Естонії, Швеції, Румунії та інших держав.

Проте нещодавно українські військовослужбовці вперше взяли участь у військовому параді з нагоди Дня взяття Бастилії у Парижі. Захід відбувся за участю президента Франції Еммануеля Макрона, а також майже 30 глав держав і урядів.