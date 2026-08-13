Украину не пригласили на крупнейший в истории Польши военный парад

Украина не получала приглашения принять участие в военном параде в Польше. Он состоится 15 августа в Варшаве по случаю Дня Вооруженных сил.

Об этом "Суспильному" сообщили в Министерстве обороны Украины.

Что известно о параде?

Парад в польской столице станет одним из крупнейших военных мероприятий страны. По данным польской стороны, в нем планируют принять участие около 1 800 военнослужащих, которые продемонстрируют более 300 единиц наземной военной техники.

Кроме того, над Варшавой пролетят около 60 летательных аппаратов. Таким образом, мероприятие призвано продемонстрировать военный потенциал Польши и ее взаимодействие с союзниками.

Несмотря на отсутствие Украины, к торжествам присоединятся военнослужащие ряда стран-партнеров Польши. В частности, в параде примут участие представители США, Канады, Австралии, Литвы, Эстонии, Швеции, Румынии и других государств.

Самым многочисленным среди иностранных контингентов станет французский. В частности, в Варшаве пройдут военнослужащие французского Иностранного легиона.

Польша также проведет морскую часть празднований. В Гдине и Гданьске состоится морской парад, в котором примут участие более 20 кораблей, среди которых фрегаты, корветы, гидрографические суда и минные тральщики.

Напомним, недавно украинские военнослужащие впервые приняли участие в военном параде по случаю Дня взятия Бастилии в Париже. Мероприятие прошло при участии президента Франции Эммануэля Макрона, а также почти 30 глав государств и правительств.

Наземную часть парада открыли около 500 военнослужащих стран, входящих в Коалицию желающих и поддерживающих Украину. Бок о бок с военнослужащими стран-партнеров по французской столице прошли и украинские защитники.

Президент Владимир Зеленский назвал участие бойцов ВСУ большой честью и поблагодарил Францию за приглашение. По его словам, присутствие украинских защитников на параде является знаком уважения и признания силы Украины.

Кроме того, в воздушной части парада над Парижем пролетели два самолета Mirage 2000B с пилотами из Украины, проходящими соответствующую подготовку во Франции. Эммануэль Макрон также подчеркнул, что участие украинских военных стало символом братства, мужества и совместной борьбы за свободу.